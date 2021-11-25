前日逮住秋老虎的尾巴，趁著艷陽高照，我們又來到新澤西州 的海邊。徜徉在陽光與海浪之間，敞開胸懷，闊步閒適走著，瞭望遠方，默默地向流沙水波道別，期待明年再相見。

那年移居新州 時，除了獲得嶄新職位，最興奮之事莫過於住家離海邊不遠，終於可以一償經常能去看海的想望。新州海岸線南北長約一百三十哩，一路沿著大西洋蜿蜒伸展，林林總總畫分為四十四個大小不一的海灘及城鎮；此乃新州居民頗為引以為傲的天然資產，也展現出市政經年全力維護的成果。

每逢夏季，既有天時地利之便，我們一定會去海邊報到。置身於寬廣遼闊的天地，屢屢被海洋的千變萬化所吸引：時而捲起千層浪花，時而柔波蕩漾；烈日下閃耀著萬縷金光，烏雲下反射著迷濛灰黃。這永不停歇的海洋魅力召喚著我們，即使只是駐足於汪洋宇宙的一個微小角落，心緒總會隨之悸動不已。

生長於台灣 ，我從未住過臨海城市。小時候頭一遭探險的海邊，還是如今已不存在的新竹南寮海水浴場。篳路藍縷的年代裡，跟著雙親搭乘客運，「長途跋涉」地來到僅有幾座木屋的大海邊。

欠缺游泳衣褲，我們兄妹穿著粗樸的短衣短褲就奔向淺灘，任由細沙海水浸濕雙足。父親不知從哪裡找到一個廢棄輪胎，正好作為我們的救生圈。小小身軀緊抱著漆黑厚重的輪胎，浸潤在暖洋洋的海水裡，多麼興奮快樂啊！

爾後馬不停蹄忙於升學聯考，再回到海邊時，我已是青春洋溢的大學生了。暑假時，毫不在意炙熱灼燙的烈日，先搭火車再接駁公車，結伴同遊當時極受歡迎，位於新北貢寮的福隆海水浴場。一路車廂裡，擠得水洩不通，皆是歡笑連連的年輕學子。

到站時，大夥爭先恐後快步走向海邊；平坦的沙岸一望無際，綿密輕軟的外灘迤邐延伸；晴空萬里的碧水藍天剎那間洗滌了我們那蠢蠢欲動、狂妄浮躁的心。

回程車廂裡，只見人人曬得滿臉四肢通紅，熱撲撲的臉龐卻掩蓋不住那經過海波洗禮後的自信與豪情。

異鄉歲月，住在內陸地區時，對於大海始終未能忘情，直到遷居新州，這蔚藍的嚮往才有所歸屬。那些年經常起個大早立刻上路，一個多小時車程就直達濱海大道。沿著海岸線，各具特色的海邊小鎮均鋪好平穩的木板路或人行道。只要踏上步道，習習和風蘊含深海的氣息拂面而來，無垠無涯的大西洋盡收眼底；弄潮兒、日曬兒、戲水觀海的遊人，星羅棋布在沙灘上。我們融入在這浪花風水流蕩的情境中，身心大為舒緩放鬆；城市生活的喧囂雜沓，職場奔波的忙碌壓力，瞬間都在高遠素淨的水天一色裡，煙消雲散了。

不同於夏威夷或邁阿密的觀光海灘，新州的海域彷彿更接地氣，有如小家碧玉的親和淡雅，襯以簡樸的民宿和在地小商家。我們漫步在這裡看日出，看夕陽，看波濤前仆後繼，看海鳥此起彼落，看海上飄蕩的船桅，看如織遊客的神采飛揚；能夠託付身心於浩瀚海天之間，這就是最為恬靜美好的時光。

無論留下多少足跡，那經由海洋和沙灘來療癒疲憊身心的過程，總讓我們讚嘆和臣服。波光瀲灧之下的良辰美景傳遞出自然運轉的力量，潮起潮落，循環不息；剎那化作永恆，走過千百回，我依然流連忘返。