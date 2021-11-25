看到二十三年前的兩張老照片，是我們在吉爾來（Gilroy）城外聖母山公園慶祝感恩節大聚會時的留影。

感恩節在山上集會慶祝，是我們一群閨密發起的。我們的小孩從幼稚園、小學就是同學，幾乎都是全職媽媽的我們無微不至地照顧著他們，課堂上支援老師，下課後康樂活動不斷，總以他們的快樂為目標，全心全意為他們打造一個快樂無憂的童年。

於是媽媽們決定大家一起，訂在山上公園裡的大涼亭裡慶祝感恩節。大亭子裡有長的木桌，可容納五、六十人，中央有大烤爐。

幸運的是，黛波拉的雙親不久前搬到這裡，他們是露營高手，一大早出發上山，把小煤氣爐子、柴木、凳子、咖啡 等繁雜的東西搬上去，然後給爐灶起火，煮好開水準備給大家泡咖啡或茶，鋪上桌布，插些花卉，布置得漂漂亮亮，等大軍一點鐘光臨。

所有參加的媽媽們在自己家烤好火雞，煮好分派負責的菜餚甜點，準時帶上來，放在大烤爐上保暖。禱告謝飯後，大家快樂地享用各種傳統感恩節豐盛美味，飯後大人圍在火爐邊閒聊，大小孩子們打球散步，各適其適，大家都很開心，直到太陽要下山了才盡興而歸。

這一年，我的媽媽、姊姊及妹妹從舊金山 南下，弟弟一家從洛杉磯北上，聚會在吉爾來，準備和我們一起上山過一個完全不同的感恩節。記得這天陽光燦爛，天高氣爽，加州 的秋午溫柔地迎接我們五十幾個像是小聯合國的人們，快樂歡笑的響聲打破寧靜的山頭，人生在此刻非常完美。

只是歲月無情，轉眼之間，孩子們長大離家，我們變老，後繼無力，上山慶祝無疾而終。原以為在世的年月很長，一起慶祝感恩節年年都很自然，誰知道忽然就再沒有機會了。

看到這一張非常珍貴的照片，看到當年健康開心的母親，依舊年輕力壯的我們姊弟妹們，洋溢著青春魅力的兒女子姪，是歲月靜好的幸福時光。如今，母親與姊姊皆安息主懷，我輩亦成耆老，此畫面變成永恆的「此情可待成追憶，只是當時已惘然」。