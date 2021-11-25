感恩節是美國 人民獨創的節日，沒有固定的日期，訂在每年十一月的第四個星期四，是個闔家歡聚的日子，就像我們中國人的中秋節一樣，異鄉遊子都會想方設法回家團圓，這也是一年當中交通最繁忙的日子。

「火雞」是感恩節餐桌上最主要的傳統食物，另外還有一些配菜：烤番薯、洋芋泥、甜菜、蔓越莓醬、焗烤四季豆、填料（在火雞肚子裡，塞上一些用洋蔥和麵包加上各種調味料拌好的填料）、南瓜派等，有的家庭選擇火腿代替火雞。這天，親友們通常聚在一起共進晚餐，邊吃邊聊。

我們夫妻沒有兒女或是親人在身邊，兩個人的小家庭，需要準備那麼多種類的傳統食物，不是很實際；但太簡單了，又好像缺少過節的氣氛，所以往年我們都是去餐廳解決。

去年因為疫情，大部分的餐廳沒有營業，同時也擔心公共場所群聚感染，先生考慮大家的狀況之後，決定邀請他的幾位單身朋友：馬克、布萊恩和韋禮來家裡過節。我不擅於烹飪，解決方案就是訂購超市的「火雞套餐」。我選了比較豪華的全套餐：有火雞、配菜、南瓜派甜點之外，為了顧及大家的口味，還訂了火腿，不但方便還非常實惠。

節日當天中午取回食物以後，先生出發去接馬克，我在家安排座位、餐具、茶水，把配菜和燻火腿都安放妥當，照完相後，火雞暫時放在烤箱裡保溫。

其他兩位朋友布萊恩和韋禮先後到達，布萊恩離婚三十多年，沒有再婚，有一個已婚的兒子和兩個孫子，他們遠在佛州，因為路途遙遠加上過節期間機票太貴，所以不常回來過節；韋禮沒有兒女，喪偶兩年了尚未走出哀傷的情緒；馬克的太太得了失智症，住在療養院，自己也中風 ，手腳不是很俐落，女兒是單親媽媽，住在底特律，自顧不暇。唉！同是天涯淪落人，相逢何必曾相識。

先生很快就回來了，大家相見歡，招呼寒暄之後，分賓主入座，吃飯、聊天。他們都是基督徒，除了聊天氣、足球 ，還聊聖經的故事，氣氛非常融洽。

下午三時左右，馬克表示有點疲倦，希望提前告辭回去休息，先生去客房拿他們的外套，布萊恩和韋禮也起身告辭，我準備將剩餘的菜餚分成三份讓他們帶回去，順便也解決了廚餘的問題。忽然聽到我失聲尖叫，他們都急忙地趕到廚房，緊張地問我發生了什麼事？

「唉呀！我的天呀！你們看我做了什麼？」原來「火雞」仍然被我關在烤箱裡！大家相視捧腹大笑，美其名曰「火雞大餐」，主角卻沒有登場，先生戲謔表示這是一個好預兆：「留得火雞在，明年請再來」。如此，我們又訂下了明年的約會，朋友們盡興而歸，賓主盡歡！