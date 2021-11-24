幾年前第一次見到價錢不菲的迷你鳳梨盆栽。由於從小在台灣 家鄉，乃至普世所生產的的鳳梨都是又肥又大；沒想到居然有這麼小的鳳梨品種，使我非常好奇。雖然說小鳳梨可愛的樣子深深吸引我，我有些愛不釋手，最終還是沒掏腰包將它帶回家 。

今年四月疫情 還在圍繞不去。生日那天，我收到了一個包裹，打開一看十分驚喜，二女兒並不知道我曾經對迷你鳳梨(Bromeliad Pineapple)盆栽心動過，竟然從綠植供應商網購一盆當我的生日禮物。

仔細研讀它的英文說明，才知道這盆栽鳳梨不是僅供觀賞而已，品種雖然小，但是它也會像一般大鳳梨一樣逐日成熟，可供食用。還有一個令我興奮的是，它延續生命特性耐人尋味，一旦鳳梨成熟採摘後，還會從底部抽出鳳梨的新株，重新輪迴結果。老二貼心的禮物不僅溫暖了我的心，還增加了我對此植物的新見識。

原本像乒乓球一般小巧玲瓏的鳳梨，經我倍加關愛的養護，在新鮮深綠的葉片簇擁下，昂首盎然地成長著，顯得格外堅毅且朝氣勃勃。

閒來無事時，我常常在由木質百葉窗縫透進來的午後陽光照下，凝視繡球狀的迷你鳳梨，和它綠色挺拔的劍葉家族。有時候它被放在廚房潔白光滑的石英餐桌上，有了脫俗亮麗的白石英寒光襯托，迷你鳳梨盆栽又展現出新的風貌。

我沉默地思索著，紅花要有綠葉陪襯的道理，它若沒有劍葉和寒光的陪襯，是不是仍然有著賞心悅目的吸引力？

轉眼間半年過去了。猛回首，迷你鳳梨長得像蘋果一般大了，再一天天開始呈現金黃色，近日空氣中更有它發散出的幽幽香甜味。一天眼見著支撐鳳梨的莖梗再也挺不住飽滿的鳳梨，開始傾斜或朝後仰，我心想應該是採收的時刻到了。

這個劍葉衝冠的金黃寶，終於該離開孕育它、擁簇它好些日子的劍葉們和眾星拱月一般的時光。把採收後的果實放在白潔光亮的餐桌上，金黃寶和它的原生綠劍葉家族遙遙相望，看起來依然不脫它的光鮮與貴氣。

有人用壯美來形容劍蘭葉子挺拔，在我看來這盆栽如劍的葉子和劍蘭壯美有異曲同工之妙。迎風劍葉生寒氣，沐露神英隱壯懷。在漫長的居家避疫 期間，它那剛強的感覺，多少揮掃了我內心對不確定疫情和未來產生的陰霾。