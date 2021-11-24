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早安，知更鳥

龔則韞

清晨，天邊已露出魚肚白色，月亮還依戀在西院的柳梢頭。上班前，我會在院子走一圈，向在草坪上抬頭挺胸走正步的知更鳥說：早安，知更鳥！牠的家就在日本血楓的樹幹上，墊高腳尖，伸手可及。然後轉到後院去，跟住在那的貓頭鷹「唔唔」，回應一聲算是打招呼。

那天是周六，不必上班，悠閒地做完這個例行儀式，回到屋内，我好整以暇坐下吃早餐，然後去書房。突然聽到明健從客廳大叫我的名字，趕快出來看。

倒趿塑膠拖鞋奔出去，看到一隻知更鳥撞上大玻璃窗，摔到草叢了，呈倒栽蔥狀，為免牠窒息，明健趕快戴手套幫牠拔出來，腹部朝下放在草坪上。身長約十五公分，身高約七公分的牠圓睜雙眼，大張鳥喙，不斷喘息，腹部快速顫動，我驚呼：「知更鳥，你好嗎？｣

眼見四周松鼠鑽動覬覦，趕忙請明健將牠握放在一個高桶上，他輕輕梳理鳥的背部羽毛，再拍拍橘紅色的胸脯，鳥眼露出舒適安慰的神情。我趁機近距離拍攝鳥顏特寫，頭部覆蓋栗色羽毛，圍著黑眼珠的眼眶有一白圈，黃色的鳥喙兩側各有一個小洞，應是呼吸孔，整體而言，清秀俊朗。

時光迂迴，舊時人情來到心頭，宋朝蘇軾寫：吾昔少年時，所居書堂前，有竹柏雜花，叢生滿庭，眾鳥巢其上。武陽君惡殺生，兒童婢僕，皆不得捕取鳥雀。數年間，皆巢於低枝，其鷇可俯而窺也。翻成白話文：我少年時，書房前，滿園是竹柏花木，上面都是鳥巢。武陽君（是蘇軾的母親）不喜殺生，不准兒童僕從掏鳥窩捉鳥，幾年，鳥窩越搬越低，都是觸手可及，且低頭可見巢內布置。

頑皮的男孩都喜掏鳥窩玩。幼時爸爸給我解釋這篇小文，他自己幼時就因為聽過私塾先生讀過這段文字，故從不跟其他玩伴爬樹掏鳥窩。爸爸跟我講這個故事時，眼鏡片後的眼睛牢盯著我，我似懂非懂地點頭。

自我有記憶以來，住的是連排的二層樓，前後都沒有空地，沒有草地，也沒有樹木，只記得成群的麻雀從電線桿俯衝下來吃妹妹掉地上的餅乾屑，然後快速飛走。後來搬到屏東住進四合院，雖然花木扶疏，但人多聲雜，竟沒有鳥兒造訪。只有對門的一個籠子掛在石榴樹下，一隻關在籠裡的紅嘴八哥對著石榴花嘟噥，石榴花結成大大的果，八哥聒噪的更大聲，好像訴求：我要吃，我要吃。

直到搬來美東，鎮日鳥聲啁啾，忽上忽下，跟著小黃蝶翩翩起舞，追趕嬉戲，門前的小水池常有鳥兒駐足洗浴，鳥巢更是比比皆是，連掛在大門上的聖誕圈都內藏鳥巢。歲月淘洗，終於領悟蘇軾文章的深意。鳥兒與我共生、共融、共樂，頗有天人合一之共鳴！

我陪知更鳥半小時後，牠始能雙足站立，嘴喙合併，只是微喘。我摸摸牠的羽毛，牠轉身躲避我的盯注，我俏皮地隨牠轉，倏忽，雙翅綻開，雙腳收攏，朝著坡上的橡樹叢飛去，消失在我的視線。我回頭一看，桶蓋上留下兩坨白鳥糞，證明牠曾經近在咫尺，我不是做夢，不需一針一線補綴。

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