「老當益壯」是形容年紀大的長者，身體仍越來越健康。我從來也都以此為目標，希望自己能夠老當益壯，身體健健康康，退休 之後能夠到處遊山玩水。我一向很能走路，記得最近一次旅行是前年九月的新疆 北部之旅，我還在喀納斯湖爬上一千多階，去眺望整個喀納斯湖全景，一點都沒當一回事，有的同伴都半途而廢呢！

沒想到一向自認為腳力不錯的我，雙腿也從來沒有疼痛或生過病，可是最近「腿痛」卻開始找上我。去年三月開始居家禁足，無法再去旅行了，只能在自家的院子裡繞圈子快走，我每天堅持走一萬兩千步，平均是上午走六千步，下午走六千步。

走了將近四個月，有一天開始覺得有一點腿痛，但為了達到目標，還是堅持走完。有一天下午，眼看即將完成當天目標時，突然感覺大腿無力，整個人差點跌坐在地上。我才想可能是運動傷害，趕快找個地方坐下來休息。

第二天趕緊去看家庭醫生，醫生讓我去照X光，知道毛病出在「退化性關節炎」。醫生說適量的運動很好，但過度運動反而會傷害身體，像我現在的年紀，每天能走五、六千步，已經足夠了。

醫生開了止痛藥給我，並要我減量走路。就這樣又過了半年，到今年一月下旬開始，先是左小腿下半部有一點痛，後來這種疼痛擴展到右大腿上半部，然後又痛至整個右大腿，接著是右小腿上半部。這整個過程大約是兩個星期。剛開始痛的時候，勉強還可以忍受，後來越來越痛，有時候痛到實在難以忍受。

家醫先讓我去照核磁共振，並把我轉介到骨科醫師診所去，骨科醫生又要我去照超音波，檢查是否有血液的問題。這期間，我幾乎每天半夜都會因為腿痛醒了好幾次，吃了止痛藥也不管用，最痛的時候痛到無法入睡，恨不得把腿切掉！

我把自己腿痛的情況告知一些朋友，才知道原來也有不少人有這個毛病，有的人已經去開刀解決了，有的人因為不敢開刀，已經痛苦了兩、三年。後來有一位十幾年前的老同事，詳細地問了我的情況之後說，她三年前跟我的腿痛一模一樣，是脊椎椎間盤壓迫造成的，等拿到核磁共振的報告後，去看疼痛科醫生就可以解決問題，並把她的醫生介紹給我。我馬上和這位醫生的診所預約，但是有疼痛的病人實在太多了，只能約到一個月之後，後來還是經過我這位同事出面，才拿到十天後的插隊去看診。

看醫生的那一天，疼痛科醫生很有耐性地叫我一起看電腦上核磁共振的影像，並解釋為何造成疼痛，原來是脊椎第四和第五節間的椎間盤壓迫到腿部神經造成的。醫生說造成的原因很多，需要靠復健去修復脊椎，讓椎間盤有一點空間才不會壓迫到神經，除了當場在我的尾椎打了一針類固醇針劑，又給了我如何做復健的CD和資料，要我好好做復健。

很神奇的是，當我打完針之後，腿部真的就不痛了，還能自己開車回家。我知道這只是暫時消炎止痛，真正要老當益壯，還是要持續努力做復健，或許還有機會恢復健康。