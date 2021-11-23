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梅里特湖畔驚魂

余國英

為了讓孫女學習繪畫，特地跑到六樓去找孫小姐預先報名，不過她只收現金。銀行就在第七街，離我住的地方不遠，走路就可以到，聽說最近世道不平靜，還是把皮包的帶子穿過脖子掛在胸前比較保險。再看天色不太好，帶了把雨傘，何況有時雨傘還可以做防身之用呢。

銀行門口警衛身邊站著四名高中生模樣的黑女孩，我不經意地經過她們，逕自進去取了現金。出了銀行，經過一玩具雜貨店，入內替兒子和孫子買兩支為看球賽加油的橡皮大手，請售貨員用塑料紙包好。

出來又看見那四個黑女孩，在哈里森街的轉角鬼鬼祟祟地傳遞什麼，大概是抽大麻菸，我也懶得理會。不意，這四個女孩的眼睛一致瞄向我，互相之間又商討了一下，竟然跟在我的後面來了。本老太太見狀，心中大大咯登了一下，只得心中暗自警惕，加快腳步向回家的方向走去。

「喂，前面那位老太太，把妳從銀行帳戶中取出來的現金交出來！」走了不久，為首的那女孩對我喊道。我的心臟驚天動地地在胸腔裡跳著，右手握著傘柄，尋思著應該做些驚人的或出其不意的行動。

「妳想做什麼？」另一個女孩喊，一把將雨傘搶了過去。另一個女孩用力拉扯著我套在脖子上的皮包，哇塞，十幾歲的女孩力氣這麼大，老奶奶的脖子被她扯得幾乎當場就要斷了！

「不要對老亞洲女人客氣！」最矮小的女孩也大聲對我凶巴巴地說。我這才意識到，她們光人數就比我多，何況每個人都比我年輕力壯，還是識時務為俊傑。

現金在皮包內層，我由皮包中抖抖索索地先抽出一個包好的塑料袋。「哇，這個亞洲老女人竟然有槍！」膽子比較小一點的女孩喊了起來。「Shit！」為首的黑女孩大喊了一聲，四個黑女孩個個發出尖叫，以迅雷不及掩耳的速度，拔腿向梅里特湖邊的方向逃得無影無蹤。

剩下我一個中國老太太，手中握著一支透明塑料紙包著的大手，站在空無一人的街邊發抖，掏出手機電話向男朋友求救。

我與我的朋友沿著黑女孩們逃離的方向尋去，在梅里特湖畔的垃圾筒中找到了我的雨傘。平心靜氣細想了一下，此次事件多半是這四個高中黑女生頑皮搗蛋，想捉弄我這亞裔老太太，結果她們自己反被捉弄的對象嚇得四散逃去。

亞裔 大麻 中國

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