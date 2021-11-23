最近我和玲玲加入一個旅行社去土耳其旅行。因為疫情 才剛剛消減，許多人還是觀望不前，本來三十人才可以出團的，現在二十五人就成行了。一路上我們的旅遊大巴坐得十分寬鬆舒適，每個觀光景點都很少有別的遊客，休息站餐廳或紀念品店店員們都展開燦爛的笑容，熱忱歡迎觀光客再度來到土耳其旅遊，大大血拼，快速促進他們經濟復甦。

因為我們的團隊人少，大家都有許多互相交流的機會。我們的導遊是一位四十開外、有近二十年導遊經驗的土耳其女士。她說她在疫情下失業近兩年，現在終於可以再帶美國 團，她高興得不得了。開團的第一天，她就要大家不只介紹自己的名字，還要說明自己為什麼要到土耳其來玩。

其中有一位人高馬大、名叫東尼的美國中年男子的自我介紹，十分感人，引起了我的社會工作職業病。在旅遊期間，我好像在做個案調查一樣，常常和他交談，最後才能把他的故事拼成了一個清楚的畫面。

原來現年四十開外的東尼，是紐約皇后區土生土長的第一線緊急救護人員。他的父親是早期的菲律賓船員，當年跟船到了美國就跳船不回去了；因為他能說善道，又會跳舞，認識了年輕的愛爾蘭姑娘，兩人結婚後東尼就出生了。在東尼成長的過程中，亞裔及愛爾蘭裔雙重背景讓他受到不少歧視，使他成了一個凡事靠著個子大、拳頭快的火爆叛逆小子。

東尼高中畢業後做過好多零工，都是因為脾氣大、叛逆性強，一再遭到解雇。後來他的父母都去世，他連住的地方都沒有了，才決定申請政府的補助金，去讀緊急救護人員訓練執照。因為紐約急缺醫護人員，他一畢業就在皇后區的消防隊找到工作，但是消防隊的隊友都排斥他這個半白半黃的混血小子。

幸好當時他的隊長是一個土耳其移民後代，他也嘗過被歧視的滋味，因此他特別照顧東尼這個後生小子，自動當他的入門師父，還鼓勵他去讀一個大學學位。東尼也很爭氣地拿到學位，後來因為工作努力，升級成為副隊長；並且在幾年後，逐漸被同儕選成當地緊急救護人員工會的副主席，擔任工資加薪的談判，為同仁爭取到很好的福利，終於得到大家的認可。

東尼對於亦師亦友的土耳其老長官非常感謝。這位長官退休後的願望就是要回土耳其老家去看一看，他還答應要帶東尼一起去，但是這位老長官在紐約市 疫情最嚴重的時候，染上新冠肺炎，當他性命垂危之時，家人打九一一求救，居然是東尼的救護車小組去急救的。東尼說他忍著眼淚，把老長官抬到擔架上，在老長官吐出最後一口氣前，答應老長官說他會代替他回土耳其的。東尼把老長官的名字刺青在他的手臂上；我們每到一處，他都會拍照片，傳給長官在紐約的太太和妹妹，告訴她們，他代替老長官回老家了。如今像東尼這樣有情有義、擔當生死之交的人，大概不多了吧。