圖╱盼兮

筱翠今年痛失兩個高齡狗兒女，看著她們母女倆哭到不行，也憶起陪伴我近十七年的寶貝狗兒子CoCo。牠是二○○三年十月走的，離開我整整十八年了，非常非常想念牠。女兒Vivian前幾日歡慶三十歲生日，比她大四歲的CoCo哥哥若還在世，豈不是三十四歲了？當然，那是我這個做媽的一廂情願，牠活到近十七歲已是相當百餘歲高齡的狗瑞了。

CoCo甫滿月就被送到我家，任我如何推拒都不行，兩位「狗媽媽」都堅稱牠很健康，照顧牠很容易的，一點都不麻煩。從無養狗經驗的我，只能勉強「笑納」了。

CoCo來到我家第一天，就自己走到大門口，望著我、望著門外，示意要出去；推開門讓牠出去，小毛球竟然搖搖晃晃走到草地上尿尿了。CoCo不在屋裡大小便，加上不吵不鬧的個性，很快即虜獲了我們的心，從此和我們一起吃、一起睡，成為我們的心肝寶貝。

當年還是手寫稿的年代，CoCo最喜歡晚上陪我寫稿，放下筆的那一刻，牠雀躍萬分，因為我會帶著牠開車去報社送稿。牠愛兜風，把頭探出車外，白色長毛迎風飛舞，那是牠一天中的Happy Hour。

生性活潑的CoCo，年幼時還喜歡和我們玩扔拖鞋撿拖鞋、拖死狗遊戲，老爹躺在沙發上看金庸武俠小說，CoCo也會叼著拖鞋央求老爹跟牠一起玩，像個孩子一樣。

CoCo還有個習慣：趴在窗台看風景，等我們回家。Vivian小的時候，他們兄妹倆趴在窗台上盼娘歸的情景，真是可愛極了！

美好時光在一九九六年十二月十五日，銀行收回房子那一天畫下句點。CoCo陪著我在傾盆大雨中搬家，我們從艾爾蒙地 （El Monte）自己開發建造的新屋搬回蒙特利公園市（Monterey Park）老家。老家的加建工程尚未完成，只有電沒有瓦斯，我和CoCo在沒有暖氣之下，度過那個令人難以忘懷的冰冷長夜，堅強面對困局近兩年的我，那一晚抱著牠哭了。

二○○三年十月，聖地牙哥 山林大火的煙霧吹至洛杉磯 ，CoCo突然劇烈咳嗽，不太對勁，我帶著牠直奔獸醫診所，拿了藥回家，就趕著去好萊塢採訪了。待我發完稿回家已是半夜，愛喝水的CoCo竟然連水都吞不下去。第二天清晨，牠還堅持去後院大小便，等我發現時，牠已倒在地上無法起身了。

火速送醫，獸醫師立刻給CoCo戴上氧氣罩，打強心針，三分鐘不到，即宣告CoCo走了。我完全無法接受這個殘酷的事實，哭倒在牠身旁。

醫師說，行醫二十多年，沒見過像CoCo這樣片刻都不願住院的高齡狗狗，如此體貼我這個單親媽媽，不讓我為牠多花錢。

當天下午接了Vivian放學，帶上照相機、剪刀和盒子再奔獸醫診所，我們母女兩人先和CoCo合影，繼而剪下牠美麗的長毛留做紀念。當我們想拍完剩餘底片時，靈異現象出現了，相機竟然死機，愛漂亮的CoCo拒絕留下難看身影！

對於女兒和筱翠一再提出再養一隻狗的建議，我是敬謝不敏的，陪伴我走過艱辛歲月的CoCo，就是我今生的兒子，唯一的兒子。