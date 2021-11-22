前一陣子，有人在社群媒體上抱怨在美國國內搭飛機時遇到延誤的情形。這讓我想起來，多年前我也遇到過幾次飛機延誤，但結果卻是出乎我的意料之外。

第一次我遇到的飛機延誤，是從歐洲旅行回來，在芝加哥機場 轉機回舊金山 。由於天氣緣故，我們錯過了原本要搭乘的航班。印象中，那天要候補去舊金山的乘客好像近百人，在試著上兩個航班都不成後，航空公司地勤告知我們，現在公司臨時加開班機，所有候補客人都可以搭上，讓我們喜出望外。

我們一家四人終於上了飛機。不久聽到機長廣播說：「各位旅客，剛剛在我回家途中接到電話，公司需要臨時加開航班，所以要我回來上班。可是由於我今天已經飛行過，法定休息時間快到了；但我會盡快起飛，把各位送到舊金山去。」飛行至一半時，機長又廣播了：「各位旅客，現在機艙中有一位客人生病了，需要立刻送醫治療。我們現在正在聯絡最近可降落的鹽湖城機場，將客人送下機醫治。」

當生病的客人下機後，機長又廣播了：「各位旅客，誠如我早先告訴你們，我是被公司抓回來上班的；因為我們改降在鹽湖城，因而超出了我的法定休息時間，現在我不能再繼續飛行，今晚我們必須在此停留。」全機譁然，但也不得不從。

航空公司安排我們入住當地的Grand American Hotel，我們拿到的是一間有獨立客廳、臥房和豪華浴室的高級大套房！第二天早上，航空公司還請我們吃了一頓頂級豐盛又免費的早餐。到了機場後，地勤人員特別協助我們這一群人辦理登機，並一再向我們致歉，讓我們感受到航空公司的尊重。雖然因機長必須休息的原因而造成延誤，但航空公司努力彌補的誠意，反而讓大家覺得這是一趟奇遇之旅。

另外一次經驗是，我們要從西雅圖飛回舊金山，也是因為天氣造成多班飛機延誤，無法搭上原訂航班，於是向地勤人員尋求協助。他們建議我們先飛至波特蘭，再轉機去舊金山，若實在無法上飛機，也可租車 開回舊金山，多少近些。我們就採納了這個建議。

到達波特蘭後，所有飛機也都是滿的，所以我們就執行計畫二：租車。正當我們焦頭爛額地尋找開車路線和租車公司時，見到航空公司地勤人員走過來問我們需要幫助嗎？當告知我們的情形後，他說：「噢，你們要去舊金山！別租車了，在X登機口剛好有一班飛機要去舊金山，你們趕快去吧。」

原來這是一班之前在維修的班機，剛剛修好，正準備起飛，航站告示牌上都沒有這班飛機的資訊。一開始我們還半信半疑，直到我們坐上飛機之後才定了神，覺得真是不可思議，那位地勤真是上帝派來的天使。

旅行期間，不管是什麼原因造成班機延誤，確實令人氣餒和無助，但我也深信，航空公司會盡力去協助受影響的客人。我是個幸運的人，我碰到了那些認真盡心盡力的員工，幫我們解決問題，也感受到了他們的誠意，我開心地說：我遇到了天使。