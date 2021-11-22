我手機 桌面是小孫女幼兒園畢業典禮時戴著紅方帽、穿著紅禮袍的照片，可愛至極，百看不厭。但看久了之後，它已變成一個圖像、一種信念、一句口號，象徵著她說的那六個字就是我今後人生的格言。

二○一八年六月初的一天，晴空萬里，是小孫女幼兒園的畢業大典，剛巧也是兒媳為我舉辦的八十大壽慶生大宴，我倆都是大主角，實是上天的恩賜。

那天，當小孫女拿到文憑風風光光地走下講台後，第一個就是來擁抱我，讓我心花怒放，抱住她似乎是抱住了一個光明的未來。後來我選了一張她最上鏡的照片，放到我手機的桌面上，時時可以看到她美麗的容貌和紅色的方帽。

七歲時，她說她將來要做一個獸醫，因為她喜歡小動物。她屬龍，心地善良，真是集了真善美於一身的小龍女。我告訴她，在中國 的武俠小說中，生龍和活虎是最佳的拍擋，合作無間，打仗時百戰百勝。她問我為什麼？我說因為我屬虎，她說：「那你不能離開我，我不懂什麼打仗。」

今年我的生日餐敘在兒子家。只見牆上貼滿著老虎與飛龍的圖畫，和中英文「生日快樂」的標語，媳婦說那是小孫女的主意，一半圖畫是她畫的。散宴時，她的兩個姊姊每人送我一個小禮物，但她卻皺著眉頭，可能她覺得兩手空空。我指著牆上她畫的圖，讚美張張都是無價之寶，但她都是搖頭說不好、不好、不夠好。

正巧電話鈴響，我剛拿出手機，她一眼看到桌面的照片，就驚喜地大喊說：「那個是我！」我說：「對了，妳戴著紅色的方帽，就是我最好、最好的生日禮物。」

那是女兒從西雅圖來的電話，恭喜我生日快樂，謝過她後，就讓小孫女與她寒暄幾句。

說畢，我順手翻出女兒在康乃爾大學榮獲博士的相片給小孫女看看，只見她凝視著那張我與九十八歲的母親，以及女兒站在中間戴著紅色方帽的相片，我就對她說：「如果你好好念書，將來像阿姨一樣，還可以再戴上這樣的方帽。」她理直氣壯地說：「我可以做到。」

我欣賞她的自信，但還是嘆了一口氣，並打趣地問：「唉！那麼我要等妳二十年嗎？」「你也可以做到。」她直截了當，對我當頭一棒。

當然，在我人生的暮年，能不能做到其實並不重要，人生本來就是過客，最重要的還是過程。對她來說比較容易，只要好好用功，活得健康，二十年後必有所成。

對我來說，我是真心盼望能看到她榮獲博士的頭銜，但時不我予。後來想想，莫空悲切！我有老媽樂觀長壽的基因，身心仍健康，疫情 已緩和，光明在望。同時她給了我一劑強心針，因為她深信她可以做到，要我也應該如她所說的「你也可以做到」。

我要她好好念書，那我自己要更加好好地去做每一件事，珍惜每一天，積日成年，心想事成。心理名醫西格爾說過：「人有了精神的依託，就會有無限的可能，千萬不要小看自己。」不過我想八歲的小孩，根本不可能知道這些心理學上高深莫測的理論。

十天後，在慶祝父親節的全家聚餐中，我忍不住問她：「小乖女，妳怎麼知道，在二十年後的那一天，我還會看到你戴上紅色的方帽？」「爺爺，因為……」她繼續說：「在那一天，我要再給一個你最好、最好的生日禮物！」