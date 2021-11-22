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鳳凰花

秦博瑞
圖╱秦博瑞
圖╱秦博瑞

前年去墨西哥旅遊，在去金字塔觀景途中，看到路旁一種從未見過的花，非常漂亮，立即拿出相機拍了十幾張，後來得知這種花的名字叫作鳳凰花。回到美國後我仍念念不忘，便跑到華盛頓植物園裡尋找，結果讓人失望；是偌大的植物園我沒有找到，還是壓根就沒有這種花，我不得而知。

在馬里蘭兒子家住滿三個月回國後，我想中國地大物博，肯定會有的。一天我正欣賞在墨西哥拍的鳳凰花照片，被經常去海南的二兒子看到了，他說這種花海南就有，過幾天去海南越冬會看到的。

十一月初，我和老伴飛到海南島，住進了瓊海市博鰲鎮的公寓，次日上午，我便和老伴邊散步邊尋找鳳凰花。在一處三角梅盛開的場地上，我看到了一簇簇一米多高的花叢，頂端由許多不大的花朵高低錯落組成了花束，花朵紅黃相間，且朵朵都伸出長長上翹的花蕊，碧綠的羽狀花葉層層疊疊。我走近一看，這不正是我夢寐以求的「花若丹鳳之冠，葉如飛凰之羽」的鳳凰花嗎？我終於找到你了！其實我們到過這裡，只是沒遇到花期。

長達三個多月的越冬期間，天天散步觀花，成了我們養老休閒的主要課程。很快就到了返程時間，為了回到北方老家也能看到特別喜歡的鳳凰花，我想做個南花北移的人，從花枝上採摘了兩個成熟的豆角形種子帶回了家。

我找好花盆，疏鬆了裡面原有的土，小心翼翼地把從「豆角」裡剝出的種子種在裡面，然後覆上了一層兩公分左右厚的細土，澆了透水，放在陽光照到的地方等待它發芽。可一等就是大半個月，一天早晨終於看到了它冒出的芽頭，我高興地幾乎喊了起來。從此開始加強對它的水肥管理，整天移動花盆讓它得到更多的光照，冬天就把它請到了樓上的晾台裡；白天享受陽光，夜間享受書房裡溢出的暖氣，使它能在不適宜的環境中勉強生存。

就這樣在今年秋天，我們不經意間，忽然看到了在一米多高的植株頂端長出了花蕾，約一周後，開出了第一朵花。其時恰遇國慶節，我和老伴欣喜若狂。幾天之後相繼又開出了若干朵花，南花北移成功了！

植物園 墨西哥 美國

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