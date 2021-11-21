居家烹飪的這段時間，口味變得清淡，發現有時日本 料理更對現在的胃口，石狩鍋是喜歡的食譜 之一。

石狩鍋就是「鮭魚蔬菜 味噌鍋」，是北海道具有代表性的地方風味，因盛產鮭魚的石狩川而得名。做法是把鮭魚段、豆腐、茼蒿、各種蘑菇、蔬菜、魔芋用海帶湯燉煮，用味噌調味。晚餐來這麼一鍋，優質蛋白、彩色蔬菜、碳水化合物全都有了，湯和菜也全都有了，味道鮮美，製作簡單，天冷了，尤其暖胃暖身。

這道鍋不光具有很高的營養價值，還有美容功效。夏季皮膚經曝曬，到了冬季正是護理和恢復的好時機，這道鍋為皮膚提供大量滋潤營養元素。鮭魚富含蝦青素，具有出色的抗氧化力。茼蒿，也叫春菊，含有豐富的鐵質和β-胡蘿蔔素，鐵質能消除活性氧，β-胡蘿蔔素抗氧化效果顯著。據研究，氧化是造成斑點皺紋的原因，這些抗氧化的食物都對祛斑除皺有幫助。此外，豆腐和味噌富含大豆皂甘，蔬菜和菇類提供豐富的維生素、礦物質及膳食纖維，又可以大量食用而不怕發胖，魔芋也有減重滋潤的功效，所以一鍋都是滋補美白的好東西。

大約是因為略略研究了一點日本食譜，看日本電影電視劇時，注意到人物開始吃飯之前常常會說一句「我開動了」，飯後道一聲「謝謝款待」，這在劇中不是什麼名言警句，但是體現出人們對飲食的注意，和感恩桌上供應之物的人生態度。

自己烹製石狩鍋的體會，是用鑄鐵鍋做更入味，悶燒均勻，易熟的蔬菜關火之後加，鍋的餘溫加熱幾分鐘就夠了。這個鍋的滋味全靠食材新鮮和湯汁調味，魚和蔬菜都盡量用沒有冷凍過的，菜類我尤其喜歡放幾個整根的秋葵。調味除了海帶和味噌，可以在鍋裡加一勺奶油，味道更鮮美，同時蝦青素和β-胡蘿蔔素溶於油脂能夠更好地吸收。我還喜歡弄一小碗蘸料，一勺味噌醬加一勺橄欖油浸西紅柿乾，用一點湯調勻，再加一把香菜和蔥花，味道很棒。

這天準備好材料，正要開始做的時候，得知一位朋友測出新冠陽性，她是打過疫苗的。一年半來疫情起起伏伏，我自覺最近對防範措施是有些鬆懈了，雖然經濟重開，店鋪公司開門，越來越多的人打了疫苗，但是疫情的威脅並沒有過去，不論如何還是得提起注意。就在鍋裡再加一些薑蔥蒜末吧，或者加進蘸料裡也行，讓鍋中食材更添滋味。

熱騰騰的鍋上桌了，坐下來有些感慨，不禁也說了句：「我開動了。」