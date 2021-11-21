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遭遇騙子

竹心

去年夏季我們搬家。全部家當裝滿一輛四十尺的貨櫃，開著一輛車從南至東。房子尚未著落，暫時住進公寓，公寓配備全套家具、廚房用品。常態下，權當住旅店，怎奈疫情肆虐，便自己帶了床單、被子、廚具等全套家伙什，車裡塞得滿滿當當。

住進公寓的第一個周末開始就踏上了尋找房子的旅途。幾經周折，總算在十一月初從公寓搬進了住家。疫情之年，一切從簡從快，選擇房子的第一要件就是無須做任何維修，即可入住。然而東部房子的空間相比德州的房子仄逼很多，而且舊屋主的冰箱、洗衣機和烘乾機沒有搬走。

今年開春後，氣溫回暖，便著手處理舊物件。拍了照，放到了Craigslist的網站上，很快便有人以短信或者電子郵件方式聯繫，詢問大小尺寸、討價還價。反正我們也不是以賺錢為目的，就是扔了可惜，而且費力，正好各取所需。陸陸續續地處理了大部分物件，最後只剩下了一個雙開門的冰箱。

一日，收到一封奇怪的郵件，很長。沒有任何討價還價，只是說他們非常喜歡舊冰箱，但是近期不在當地，在外州籌辦女兒的婚禮，所以願意多付五十美元的訂金。初聽很感動，馬上回覆沒有問題，並且立刻把冰箱從Craigslist拿掉。

過了幾天，又來了一封更長的郵件，說沒有時間取貨，要委派一個朋友替他安排取貨事宜。他準備快遞一張現金支票，除了五十美元的訂金之外，包括足夠的運費。等我收到支票後，立刻存到銀行，當司機去取貨時，由我付運費。

此時我終於明白，遇到騙子了。想得真美，計畫得也周全：我付了司機運費，冰箱被拉走，過了幾天後銀行通知現金支票不能兌現，失錢又失財，一舉兩失。便客氣地回覆他，我只收現金，而且不會付運費。從此再未收到任何郵件。

大約過了幾天，收到了一個快遞大信封。打開一看，赫然一張現金支票，兩千五百美元，順手丟在地下。後來記得還拍了照，以此紀念這次遭遇騙子的奇特經歷。我查看支票寄出的時間，應當是我電郵通知只收現金之後。由此可見並不是單個作案，而是團伙作案，對外聯絡的是一人，郵寄支票的另有其人。

又過了一段時間，一個西裔聯繫冰箱事宜，要求降價。父子倆一起來拉冰箱，那日我正好出門在外，先生一人在家。因為冰箱太大，他們三個大男人合力把冰箱門拆卸下來，才把冰箱搬到卡車上。

後來先生說，這才是正經人家，誠心實意需要冰箱的，而且人非常樸實厚道。

最近準備過冬，又整理出一些舊物。由於距離捐贈中心較遠，而且有些物件不好搬動，就又放到了Craigslist上。幾分鐘後，即刻收到一封長長的郵件，與之前的郵件如出一轍，在外州，而且正在忙碌地籌辦女兒的婚禮。便微微一笑，置之不理。

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