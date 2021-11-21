野薑花開一文在亞城書香社文友間傳閱後，有仍無野薑花的文友來訊也想分植，我正愁如何處理，因我已很少涉足亞城。不想亞城有野薑花的文友已立即分送過去，更令我意外的是，且相聚，包起了野薑花葉粽子，並說野薑花粽是新竹內灣名產。這不僅表現了文友間的深厚感情，也顯出了野薑花在我們心中所擁有的共同鄉情意義。因此我為這樣的花創訂了一個名詞：鄉情花。

我的鄉情花當然不是只有野薑花，芭蕉花是更親近的，因小時院中種了很多，我學畫時又常對它寫生。杜鵑花更是台北春天的象徵，我喜歡它嬌柔清新，又燦爛。美國 杜鵑花品種繁多，但對我來說沒有什麼情感關聯，我的鄉情杜鵑花還是在台時所見的白、淺紅、紫紅三種，苗圃也把這三種，標名為福爾摩沙（台灣 ）杜鵑花。因此我在車道旁及近屋的林中，種得叢叢的，還特別闢種出一條白杜鵑花的小徑。

而現正開花且漸入佳境的則是茶花，我雖種了些美國常見、色彩多樣化的複瓣茶花，但我的鄉情茶花只有兩種：一種是單瓣大紅的山茶花，我對它情有所鍾，是因早年學畫時在前人吳昌碩、任伯年等的歲朝清供圖中常見，且曾仿畫過，尤其喜歡陶壽伯畫的歲寒三友圖，一枝白梅，幾莖翠綠水仙，外加一枝紅山茶，淡雅而又清麗，可惜涵養不夠，未能效顰。

可是這種山茶花在此地並不常見，所以當初在苗圃看到三株，就如獲至寶全買了回來，種在車道旁林地，進出時可經常看見，可是三株中只有兩株成長茁壯。我不死心，數年後終於又看到這品種，再買回一棵補種原處，可能地方真不適合，也沒存活，只能好好憐取眼前這兩棵了。

另一種則是純屬意外。有一次在苗圃看到一棵沒見過的茶花，也是單瓣，花型比一般茶花都小，白色面向下，一副很謙遜的樣子，且有微微的茶香氣，一看名字「台灣能高山茶花」。老實說，我連台灣有個能高山在哪都不清楚，我想我台灣來的朋友也沒幾個人知道、或見過這種茶花。不過既特別標明是台灣的，花不親土親，就先買回再說。

一查陳運造先生著的「台灣野生觀賞植物圖鑑」，果然是生長在埔里、阿里山 一帶，台灣特有的野生茶花。沒想到它竟也來到了這小地方，就抱團取暖，把它種在近房子的白杜鵑花小徑旁，善加維護。它不負我，每年這時開花，迎我閒步，令我常臆想它在埔里山中，沒有塵擾，自在生長開花的樣子。

對久居海外的人來說，花其實也可說是對故鄉、故園的一線情牽，是一種往日情懷的寄託，不僅悅目而已。野薑花是，我的鄉情茶花，我想對台灣來的朋友也會是，而有了友情的共鳴，「鄉情花」的意義就更豐富了。