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為無名英雄祈禱

劉水荷

這個世界上，有許多默默行善，不為名、利，任勞任怨，奉獻社會而不為人知的人物，他們的犧牲奉獻，讓人敬佩，讓我們看到人性的光明面。

二十年前，二○○一年九月十一日，發生了震驚世界的恐怖襲擊事件。當時先生的好朋友；住在俄亥俄州的肯尼正非常高興地安排了一個月的假期，準備自駕遊，計畫和妻子南茜前往愛荷華州探望南茜兄姊，再去阿肯色州，探訪肯尼的幾個兄弟。

新聞報導，紐約世貿中心雙子塔遭到史無前例的恐襲，這次恐襲不知道將會造成多少的家庭破碎，家毀人亡。肯尼和南茜決定放棄旅遊，自願參加救災工作的行列。南茜為受災者、罹難者和他們的家屬禱告祈福，肯尼帶了幾套換洗的衣物，收拾了簡單的行李就開車前往災區。

據說當時挖掘廢墟的工作，情景非常可怕，肯尼每天向上帝祈禱，希望能得到上帝的指導，讓他有勇氣繼續面對和處理那些悲慘的景象。肯尼身強體壯，平時不菸不酒，熱愛運動。而從災區回來後，肯尼常覺得胸悶，呼吸不順暢，偶爾還會咳嗽，只當是在災區吸了濃煙和灰塵而產生的過敏反應，沒有太在意，也沒有去看醫生。

但不知，這份大意和疏忽，給日後留下了嚴重的後果。

今年上半年，肯尼常常覺得異常的疲憊、氣短、咳嗽、喉嚨痛、有些發燒，以為是感染了風寒，吃了一些成藥，並不見好轉，太太建議，最好還是去看醫生，順便做一下核酸檢測。檢查結果，非常不幸，居然是新冠，不但如此，雪上加霜：肺癌末期，存活率是百分之十。

醫生告知，肺癌的病源，有可能始於多年前，吸入過多恐襲事件產生的污染導致。女兒傷心之餘，抱怨為什麼好心沒有好結果？肯尼告訴女兒：「義無反顧，無怨無悔」。

我們向上帝祈求，請保佑肯尼早日康復！阿門！

俄亥俄州 紐約

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