在美國 南方的街頭或民宅前院常看見一種綠化樹，名叫Bradford Pear Tree，其實就是棠梨樹，上個世紀初從中國 引進的。中國古人很聰明，在兩千年前就知道用棠梨樹嫁接其他梨樹，能夠收穫更多的果實。棠梨樹不嬌貴，也不鬧果害，沒怎麼澆水施肥，依然果實纍纍。

棠梨樹一到春天便開滿樹的繁花，輕盈雪白，微風吹過，漫天都是飛雪。花落後結果，褐色的小果子，一簇簇聚在夏日的枝頭，到了秋天，葉子變紅了，火豔豔一片，驚豔了時光。那個時候，棠梨果顏色深了，果肉軟了，入口芬芳，清甜中帶點微酸，與山楂的口感相仿，但比山楂更甜。

我家後院就有一棵棠梨樹，十多年前種下，早已綠樹濃蔭，亭亭如蓋，給我四季的快樂。站在樹下，總會想起詩經裡的的甘棠樹，就是我眼前的棠梨樹：「蔽芾甘棠，勿翦勿伐，召伯所茇。蔽芾甘棠，勿翦勿敗，召伯所憩。蔽芾甘棠，勿翦勿拜，召伯所說。」翻譯過來很簡單：繁茂華美的甘棠樹，不要修剪它，也別砍伐它，召伯曾居樹下…...。西周時期的召伯，奉詔出京宣揚文王之策，他在南巡途中不占民房，寧願在甘棠樹下停馬過夜，聽訟斷獄。人民為了紀念他，保護他生前停留過的甘棠樹，不砍一枝一葉。於是召伯的甘棠樹，在「詩經」的長卷裡流芳百世。

美國商店賣的果樹多是嫁接樹，一棵樹結兩種果子，我種的這棵棠梨樹也不例外。春天都開白花，看不出差別，等結果的時候，就可見同一棵樹上的大梨和小梨，小梨是棠梨，成串結隊擠在一起，大梨七、八月就能吃，而棠梨要在十月才可以入口。棠梨不是集體成熟的，可以從十月吃到第二年的一月。

秋天的陽光照著棠梨樹，溫香暖人，我在樹下邊採邊吃，松鼠在樹上大快朵頤，鳥兒最瀟灑，直接飛到樹頂上，想啄幾口就啄幾口。樹頂的果子最肥壯，位置好，飽享雨露陽光的精華。我與動物各吃各的，互不干擾，生命和諧美好。

只是鄰居看著奇怪，她驚訝地問我，果子能吃嗎？有人告訴她，棠梨果有毒，狗吃了會生病，所以她把前院的棠梨樹砍了。我說不會有毒，在中國南方，人們用開水煮棠梨，去掉澀味，然後拌上白糖，就是一道美味。鄰居一邊跟我說話，一邊用手機 在網上搜尋。她連說沒想到原來棠梨還可以做果醬和釀酒。

鄰居又說，還是亞洲人聰明，知道許多植物的奇妙用處。她指著棠梨樹下的野草說，這是Chamber Bitter，無處不在，到處生根發芽，破壞草坪，用再多的藥也無法斬草除根。鄰居的同事在菲律賓長大，同事告訴她，這種野草在她的故鄉叫「碎石草」，藥用價值高，用水煮成茶，茶水治療膽結石，對重感冒和痢疾等病也有益處。

我們站在秋天的棠梨下，感嘆上天對人類慈悲無私，讓大地長出糧食和藥物，而人類卻處心積慮想滅掉它們。