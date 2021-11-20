這兩年來的疫情改變了世界，也改變了我們的生活，少了人與人之間的接觸，幸虧我有老公的陪伴，於是乎我倆把很多時間體力寄情於大自然，遊山玩水，走森林步道 ，公路自駕遊。

這次我們計畫了五日遊優勝美地 和Inyo森林保留區。第一天到優勝美地走森林步道，黃昏時我們駕車返回Mammoth Lake住宿，為了安全著想，我安排在太陽下山前抵達旅店。行駛中水杯的水喝完了，我正低頭補水，忽然老公緊急煞車，讓我驚嚇住，也灑出了一堆水，老公說：「讓兩隻小鹿通過馬路。」還好沒事，虛驚一場。

於是我又低頭繼續弄我的水，才剛低下頭，忽聽一聲車子被撞的巨響，而且還是來自前方，非常不可思議，因為我們這是單向行駛的道路，嚇了我一大跳，立刻抬起頭。只看到前面的玻璃板撞碎，但是玻璃還附著在車上，老公說：「一隻鹿來撞我們。」我們倆驚慌失措不知如何是好。

老公將車靠路邊停下，我們該怎麼辦？打九一一報警？鹿被我們撞死了嗎？我下車往後張望，也沒看到什麼。老公也推車門要下車，他那邊的門已被卡住，出不來，他也不敢暴力推開，怕再損及車子，只好爬過我的位子出來。我們倆正七上八下，這該怎麼辦，馬上天色也要黑了，又在此荒郊野外。

此時後面走來一女生，我心想可能是什麼正義之士，為鹿打抱不平來的。不想她卻很友善地問我們：「你們還好吧！有沒有受傷？」我問她：「你看到我們撞到鹿了吧！」她告訴我們她是警察 ，但是她現在下班了，她看到我們撞到鹿，也已幫我們打電話給同事了，警察很快就會到。

我心想我們是否犯法了？忍不住問：「我們是不是把鹿撞死了？」她回說：「鹿沒事，跑走了。」這下我和老公才鬆了一口氣，還好我們沒有釀禍，鹿和我們都沒有受傷，唯獨車子傷得可不輕，左邊車門、後視鏡都撞壞了，還好花錢都可以整修的。

這位下班的女警看我們沒事，要我們稍等一會，警察很快就會到，便先行離去。約莫二十來分鐘，兩部警車加上拖車共三部車三位警察過來，看我們也都還好，很快做完筆錄立了檔案，讓我們試了一下車，用不著拖車，而且距離住宿旅館不過二十來分鐘，警車再三叮嚀小心開車後放行。

經過這麼一折騰，天色已暗，我們兩人驚魂甫定、小心翼翼地終於抵達了旅店。因為旅店都是事先安排付費，已經訂了兩日，所以我們不想浪費掉，打算住兩日再回去，提早結束行程。老公忙著聯絡保險與修車公司，也討論我們這次意外事件，老公說：「這隻鹿應該是要保護前兩隻過馬路的小鹿，追上前來撞我們的車，可能是動物的本能吧！」我也覺得老公說的挺有道理。總之我們出門在外處處要小心，要注意公路上的路標，公路旁都有「跳躍的鹿牌」標示，以及小心放牧的牛等等，真是輕忽不得。

次日在旅店內吃了早餐，我們開車到附近的湖走一走，有了前一天的教訓，我們格外謹慎小心。忽看到前方一群大大小小的鹿約莫七、八隻，牠們毫不懼怕地漫步在公路上，我們只有尾隨於後，慢慢等牠們離開公路，也還好我們遇見的是吉祥之鹿，鹿與祿同音，並未釀成大禍。大自然山水的美麗，卻暗藏危險，出門在外，小心安全最為上策。