秋天是逛農貿市場最好的季節，綠油油鮮嫩嫩的蔬菜 和水靈靈沉甸甸的瓜果，擺得滿滿登登。下午柔和的陽光，給街道和攤位染上了濃郁的橘黃色，增添幾分秋天的色彩。

我們的小鎮得天獨厚，離農業區不遠，方圓五十英里內，有號稱「美國 的沙拉碗」、大蒜之都、草莓之都、西蘭花之都、朝鮮薊之都。新鮮菜果品種多樣，價格也合理，攤位上羽衣甘藍、瑞士甜菜、西芹、胡蘿蔔等，兩三美元一大把；剛從地裡採來的又大又紅的成熟草莓，甜美多汁，十幾美元一大盒，還都是有機食品。

近年來提倡的「從田園到餐桌」，透過農貿市場實現了。當季的成熟農產品，現收現賣，種在當地，吃在當地，省去了長途運輸。農貿市場的食品特別可口，吃慣了就嫌超市的蔬菜水果少了「原汁原味」。然而農貿市場農產品的顏值比超市的卻是略遜一籌。

記得剛到美國時，超市裡蔬菜水果的美貌給我留下深刻印象。青椒、洋蔥、蘋果、橘子，個個長得漂亮，胖鼓鼓，油亮亮，端端正正排立在貨架上。哪像以前在上海，從菜場買回來的青椒，尖的、圓的、方的、三角形的、癟了一塊的、大塊頭、小瘦子。難道美國科技發達到讓蔬菜都做了美容術？

留學生的時候，日子過得緊巴巴，同學告訴我可以去一家韓國人開的菜店，那裡的菜比超市便宜多了。實地考察，果不其然，菜價比超市便宜將近一半。在那裡，又看到了長相不一的菜果，大小胖瘦，歪的癟的。原來漂亮的去了超市，歪瓜劣棗則通過不知什麼渠道，來到了便宜的菜店。

然而，便宜的菜店在我們小鎮並不多見，一共兩家，而大超市卻有五、六家。剩下的歪瓜劣棗究竟去哪兒了？食品加工廠嗎？

有一陣，需要連續幾天去「沙拉碗」鎮，每天開車經過一片菜地，收穫過的菜地裡除了散落的老菜皮，還有不少沒收割的菜。我以為沒收割是因為菜還未長大成熟，要等兩天再來收。可是過了兩天，看到拖拉機正在翻土，還在生長的菜都被翻進了土裡。我不得不感嘆美國的富有，難怪沙拉碗一帶土壤黑油油的，每一季要埋進去那麼多的有機物。感嘆之餘，也痛惜浪費了的菜。

前幾年發現了一個「農業反飢餓」的慈善組織，這個組織到了收穫季節，就聯繫各個農場，收集各種新鮮健康的剩餘蔬菜水果送到「食品銀行」，再免費發送給當地學校和需要幫助的人。我參加了幾次該組織的義工勞動，去收割過的田裡收集剩餘農作物。我們收割過生菜、芹菜、花菜、西蘭花和朝鮮薊，雖然有些長相不太美，但質量上乘。

種植農作物，除了人工，需要大量的水。近年來，加州 的乾旱迫使一些農場減少耕種面積。如何充分利用資源引起關注，比如有個提倡環保理念的組織，專門銷售歪瓜劣棗。他們沒有實體店，透過網路徵訂客戶，每周定期把超市不要的歪瓜劣棗送到顧客家門口。對實實在在過日子的人來說，只要美味，誰又在乎黃瓜白菜的外表呢？