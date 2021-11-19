午飯後，我到門口取信。明天是先生的生日，兒子們和好友的賀卡紛至沓來。「明天是你的生日，我的……」我一邊唱著，一邊按響門鈴。

屋內應聲含含糊糊，大門遲遲打開，一照面，我驚呆了，手中的信件撒落一地。幾分鐘不見，先生判若兩人，他的臉又紅又腫，兩眼只剩一條縫，「你怎麼啦？」他依依呀呀地，莫非中風了？

「你笑一笑，」我記得三種辨識中風的簡單測試法，先生勉強咧開嘴，雖然笑不如哭，但兩側臉頰都上揚；「來，雙手平舉，」左右手高低一致；先生使勁地咳，但又咳不出什麼，他吃力地喘著氣……。

我果斷撥打了九一一 ，接線員一聽是醫療求救，急忙說：「不要掛線。」她不斷地與我交談，持續了解先生的病情發展，「救護車馬上就到。」急急向接線員道謝後，一陣滴嘟滴嘟的警笛聲由遠而近，我扶著先生走到路旁，兩名急救員急忙將他扶上車，一躺下就戴上氧氣罩，他們一邊檢查，一邊將病人信息發送給醫院。

救護車剛剛開出百米，正在檢查先生口腔的急救員突然大聲呼我：「你快來看，他的舌頭以前有這麼大嗎？」我上前一看，天哪，從來沒見過這麼大的舌頭，幾乎塞滿了整個嘴巴。

情況危急，救護車馬上剎車，急救員在先生的大腿上扎了一劑救急針（EpiPen），十秒鐘取出後，救護車又拉響警笛，風馳電掣般直奔北岸醫院急診室。

不到十分鐘，救護車就到達醫院，早已在門外等候的醫護人員馬上推著先生直接進入急診室。醫生診斷為嚴重食物過敏 ，護士穿刺靜脈，抗過敏藥物緩緩輸入，醫生和護士們圍著先生，各盡其職。慢慢地，先生的臉色不再通紅，眼睛也能睜開，他還開口對周圍的人說謝謝。沒想到，不管是救護車的急救員還是急診室的醫護人員，他們都感謝我及時呼叫九一一，「讓我們有機會挽救一條生命。」

先生脫離危險，轉入單人房繼續觀察。我驚魂未定，後怕不已：若不是救護車在三分鐘之內到達；若不是在救護車上早一秒鐘施救；若不是救護車很快就送抵醫院……，太可怕了，我不敢再想下去。先生從未有過食物過敏，而當他舌頭一腫脹，他的呼吸道症狀已經非常嚴重，隨時都可能窒息。

午夜過後，主治醫生完成了出院前的最後檢查，他見先生能說會笑，一再叮囑，盡快找專科醫生做過敏原測試，「別忘了隨身攜帶EpiPen，再遇到這種情況，先扎針自救，再呼叫九一一求救。像你今天這種危及生命的嚴重食物過敏，其搶救黃金時間只有半小時甚至數分鐘，必須在窒息、休克等現象發生之前，透過肌肉注射腎上腺素施救，才能穩住病情。」

生死一瞬間，先生邁入了人生的又一個年頭，他頻頻與親友們分享他的歷險記。對美國 的急救系統，大家都有同感：美國的急診室不會拒絕對任何人的急救服務，無論病人是否有醫療保險，或者是否有能力支付救護費用；美國救護車上的急救員都會用最專業的方法及時處理病情；救護車會將病人第一時間安全送抵醫院。生命第一，他們以搶救生命為職，為榮！