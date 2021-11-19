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聞風喪膽

黛比

有道是「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，我是「一朝被水淹，聞風則喪膽」。偏偏最近傍晚電視六點半的頭條新聞，頻頻出現颶風來勢洶洶，下起佛羅里達，上至緬因州，橫掃整個東海岸，幾無一州倖免，還要大家嚴防豪雨。害我有次反應過度，捨近求遠，不憚其煩，故意把車停到好幾條街外，地勢較高，又沒有路樹的街邊，就怕停在自家車道又慘遭水淹。

前幾天早上，我把垃圾桶拖到屋前草地時，有個送小孩來我家對面學校上學的年輕母親從車窗探出頭問我，上次颱風這邊有沒有淹水？我只好據實以告。猜想她大概像我們當初一樣，想效法孟母三遷，逐學校而居，但因聽說上次颱風這一帶淹水，所以趁便跟我求證。

其實紐約九月初那次颱風，一小時下了一個月的雨量，災情慘重，世界日報早有詳盡報導，還特別提到舉世聞名的大提琴家馬友友的醫生姊姊，也是愛樂人士，就住在我們這一區；她街角占地很廣的房子地下室平常用作音樂教室工作坊，裡面的三架三角鋼琴、多把小提琴和諸多樂譜都不幸泡湯，損失慘重。我上網查到她的音樂教室詳細地址，買菜時特別繞過去看一下，跟我家只有幾街之隔，屋前草地上，一個帳篷支搭的架子還掛滿曝曬的樂譜。相形之下，我的損失算是小巫見大巫了。

回顧那晚淹水次晨，我沿街尋找被水沖走的垃圾桶時，在跟音樂教室工作坊一街之隔的四線大道上，驚見一部拋錨的公車橫在路當中；放眼望去，不僅路中央，連人行道也躺著橫七豎八的車子，滿目瘡痍，慘不忍睹。這也是為什麼市府史無前例，連續半個月天天派出垃圾車，無限量地收走住户放在街邊的泡水垃圾。給我修熱水器和暖氣鍋爐的師傅說，因為受災戶太多，裝修零件難求，布朗士好多人家地下室水淹到天花板，一個多月後都還沒有電，洗澡得回到古早時期，用瓦斯爐燒熱水。

朋友知道我要賣房，問我不擔心人們記憶猶新趁機殺價嗎？何況這種五百年一見的水災，有生之年，也不可能再發生。其實外子過世後，我就有意化繁為簡，搬到公寓，只因疫情的關係，延宕下來，趁著這次地下室騰空，迫使我一鼓作氣，下定决心，拂袖而去，也算是塞翁失馬，焉知非福吧！

紐約 布朗士

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