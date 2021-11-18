捐款、捐血、捐書、捐食品，這些我都曾經捐過，但是捐汽車 倒是第一次。捐其他物品時的感覺都一樣，就是想幫助需要的人，尤其捐款是最常做的事，不論是捐給教會或慈善機構，內心有一種富足的感覺。但是這一次的捐車，卻讓我內心裡有一種無限的惆悵。

這輛車是我失智 太太的車子，是她失智之前上下班和工作 時所使用的，是二○○二年她過生日時，我買來送給她的生日禮物，她使用這輛車東奔西跑，在業務上立下了不少汗馬功勞。我太太是一位非常敬業的財務計畫師，只要客戶有需要，即使開車兩、三個小時，她仍然願意前往，不辭辛苦地為客戶解決問題，因此甚受客戶的信任和歡迎，客戶也很多，讓她經常需要開車東奔西跑，短短的六年多就開了十六萬英里。

她在二○○九年失智確診之後，依法令就不能再開車了，但是這輛車有她的影子，我們捨不得把車賣掉，就留著當我的第二輛車子備用。我太太雖然不是車迷，但是她非常愛護這輛車子，定期進原廠保養，雖然哩程數開了很多，卻仍然非常好開，而且看起來仍然像一輛新車。

雖然我太太失智後不能再開車，但她仍然記得怎麼開車，也記得一些常去的地方怎麼走。記得好像是她失智第二年的某一個星期天，我出國不在家，她竟然自己開車上高速公路，前往二十分鐘車程外的天主教堂望彌撒。當我母親早上起來發現她的汽車不在，我太太也不在家，才驚覺可能是她自己開車上教堂了，趕緊聯絡我妹妹趕往教堂幫她開車回家。這件事之後，我們就把她的車鑰匙藏起來，深怕她又忘了自己已經不可以開車了。

因為這輛車是我的備用車，開的機會並不多，我開了十二年才開了兩萬英里不到。也因此，這輛車常常會電池沒電，經常要找汽車協會AAA派車來充電或更換新電池，非常麻煩。去年十月，我小兒子正好缺一輛車，就把這輛車交給他照顧使用。

今年夏天兒子買了新車，就問我要怎麼處理這輛車子，他說因為車齡太高賣不到好價錢，建議不如把它捐給「阿茲海默失智症協會」，或許還可以對失智症患者有一點幫助，我想想很有道理，就同意了。捐車需要登記的車主簽名同意，而協會一早六點半就要到我兒子家拖走車子，因此前一晚我就先到一個小時車程外的兒子家住了一晚，方便一早簽名捐車。

第二天一大早，協會的大拖車果然來到兒子家，核對了我和車子的證件後，就把車子倒著開上大拖車。眼看著這輛曾經為我太太東奔西跑立下汗馬功勞的座車，就要被拖車拉走，再也看不到了，心裡竟然湧上來依依不捨的感覺，畢竟看到這輛車就像看到我太太一樣，內心的悵惘是可以想見的。幸好我太太還在家裡呢，而且我兒子已經把這輛車的車牌拆下來，算是留做紀念了！