六年前的國慶日，在此地的黨部有個慶祝餐會，那時先夫去世多年，我覺得在家自己形單影隻，也就在工作 之餘參加外面的活動。會後聚餐之時，坐在我緊鄰的一位先生和我聊將起來，煞時覺得非常投緣。意外地發現：他和先夫一樣也是僑生，在台灣 讀的是台大醫學院，來美國後也曾在醫院做醫生到退休。那時我還在醫院工作，由於我們有相同的背景，所以有一見如故的感覺。

第二天又正巧碰上哥倫布節，是此地的艦隊周，在舊金山金門橋附近有藍天使的飛行表演，他就開始了和我的約會。我所隸屬的攝影 學會要我們去攝製作品，所以在那裡我們留下了第一張非常漂亮的合影，背後的藍天白雲，配上我們艷麗的彩色衣服，是我自認為不上相的我所照過的最好一張作品，於是他任攝影師的大女兒就把那張照片放大以後裝框，放在他客廳的壁爐上作為紀念。

我感覺出他對我的熱誠和甜蜜，我認為自己的生命中又有了春天。他會每天在我下班前到醫院去接我，在休息室等我，我工作中不斷地在職測驗的考試難題，他也會幫我迎刃而解；我也把不信教的他帶去我的教會做禮拜，感謝上帝賜給我這樣的一個好朋友。我們都覺得。年紀大了，每個人有每個人的生活方式，保持現狀就是最好的相處模式，所以我們的友情就保溫了這麼多年，至少我心裡上不覺得空虛，有個依歸的感覺。

這半年來，我感覺出他的變化，他疏於和我聯絡，我曾向他女兒進言：要關心他老爸的健康狀況，是否有老人失智症的情況？當時沒想到他正在譜他的第二春。

前幾天，灣區正值暴風雨來襲，家中車房進水，我正覺孤單無助，接到他的一通電話使我雪上加霜。他向我報告他的喜訊，他有一個自幼相戀多年的小表妹，後來自僑居地去大陸讀書，結婚成家生子，可是受不了共產黨給她的折磨，所以就離婚，隻身帶著子女逃到香港。如今她的子女也都成家離去，所以他告訴我，下個月他要把這位幼時相戀的愛侶接回家來共度餘生。

他特別強調我曾對他說過的話：「你我只能是兩條永遠不可能相交的平行線……。」所以他約我找一天出來，他要把我們曾在一起的照片還給我，以免造成他日後不必要的麻煩。

對他來說，照片清除以後，就是「春夢了無痕」了，可是他沒有想到這些照片，對孤單的我卻是雪上加霜地啃噬我的餘生。然而對於曾經的好友，我除了獻上給他的祝福和接收他的照片以外，我還能做什麼呢？