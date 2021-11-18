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有驚無險的躺槍

一粟

十月下旬某日，美東時間下午約三點鐘，我的LINE響起，看了來電，竟是在台北的大學閨密阿碧打來，我心中納悶平時早睡早起的她怎麼會在台北的深夜打來？通話後，阿碧開門見山地問我人在何處？我疑惑地答道我人在美國的家中，另端的她立刻驚呼她遇到詐騙集團了。阿碧的話語令我丈二金剛摸不著頭腦，安撫她緊張的情緒後，我請她詳述事情發生的始末。

阿碧說，日前有位女子打電話給她，先表明自己和她是老同學，接著讓阿碧猜她是誰，阿碧就誤認那女子是我，還打趣地說回台領五倍劵啊？然後心起疑問那女子聲音怎麼不像我？那人答道因為在感冒中，阿碧心想應是搭機勞累和時差導致。那女子又說因回台在機場發現原手機不適用，所以換個手機，要求阿碧將她再加入LINE聊天群內。隨後，那女子就依兩人的對話，順勢布置著她的陷阱。

那女子說她目前住在防疫旅館不能外出，因她投資友人急需新台幣二十五萬元，等再過四天就可出防疫旅館，她會立即前往銀行提款歸還。阿碧深知我不是輕易開口的人，心想好友一定是有急用，理應慷慨解囊。阿碧本想當即LINE給我做個確認，但又顧及會影響我內心的感受，因此作罷。

那女子頻頻催促阿碧盡速匯款給她，阿碧的活期存款簿上只有現金十三萬多，於是她向親妹周轉。錢數湊足的那天夜晚，阿碧一直輾轉難眠，因為次日早上她即將匯款給那女子，左思右想後決定撥打LINE來與我確認。

真相大白後，阿碧立即封鎖那女子電話與LINE。受驚的她直嚷雙手發冷，我勸她喝點熱飲緩和情緒再去睡覺。阿碧說她在家人和朋友圈中一直是女強人的形象，退休後卻遇到此種糗事，還真不好意思向人啟齒。我笑說：「聰明一世，糊塗一時！我們之間應該設個密語，做為以後萬一有急需的確認。」

慶幸地，在最後關頭阿碧打了一通「救錢」LINE跟我確認，否則面對「患難見真情」的好友阿碧所遭受金錢上的損失，我也會難辭其咎地難過。

如今，詐騙集團手法日益翻新，以巧言令色配合時空因素，遂行詐騙技倆。

大家在日常生活中，實應強化驚覺性，多思考和詳查證以防範自己的權益與金錢遭受損失。

LINE 詐騙集團 手機

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