若干年前，我們和教會其他華人家庭一起去湖邊的度假勝地度假。某個早上，其中有位單身姐妹興致勃勃地租了輛水上摩托車，她想要有個伴，就找了當時還在念小學的女兒共乘。

我在岸邊，看著兩個瘦弱嬌小的身影在湖面上風馳電掣，好不快活！半晌後，我和外子則同另一群人租了艘電動快艇，正準備下水御風而行。這時卻見那艘水上摩托車又駛回來，後面跟著一艘警用水上巡邏艇（Patrol Boat），原來，她們被水上警察 攔下，示意她們靠岸。

發生什麼事？大家趕緊靠過去，只見警察手上拿著罰單，對那位身材嬌小的單身姐妹說：「未成年只能被載，不能騎水上摩托車，你成年了嗎？」只聽那位被嚇壞的姐妹很委屈地回答：「我都快四十歲了！」那看走眼的警察一副被雷打到的表情，檢查過那位姐妹的駕照 後，立即默默離去。

大家都說西方人很不會猜東方人的年齡，尤其當東方女性長得嬌小、瘦弱時。

老大剛上小學時，班上有個同學，父母也是來自台灣 。一天我和班上一個金髮的美國媽媽聊天，她忽然壓低嗓子，彷彿隔牆有耳地問我：「班上那個某某，父母跟你一樣也是台灣來的？」我說是啊！她狐疑地繼續問：「那個媽媽有二十歲嗎？」天啊！當時我都快四十了，那個媽媽還比我大好幾歲呢！此時此刻真是令人羨慕起嬌小身材的好處。

被人「看小」，真是令人暗自竊喜，可惜這等美事從來沒發生在我身上，我也只能自我安慰，誰叫我天生不夠瘦小？但隨著年齡增長，「智慧的皺褶」布滿臉上，身材嬌小瘦弱的人還會被「看小」嗎？我想起某次聚餐時，一個先生說的笑話。

那位先生的身材十分精瘦。他告訴我們，五十八歲那年他參加一個飯局，身邊坐著一個初見面的朋友，席間那人好奇問他的年齡，愛開玩笑的他隨口就說：「我已經七十了。」

本以為那人會驚訝以對，再誇他「看起來好年輕」；未料那人睜大雙眼，仔細打量他一會，竟然肯定地回他：「你看起來哪有那麼老，頂多六十幾而已。」那位先生說，他當場感到五雷轟頂，天都塌了！

由此看來，猜別人的年齡，還是門深奧的說話藝術，不可不慎呢！