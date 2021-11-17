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女兒的說教

呂鈺凡

來美用洗衣機洗了三十年的衣服，卻被還趕在青春期尾巴的女兒說教了一番，自然也讓她忙碌半天，體驗了手洗衣服的勞作辛苦，而我這個做媽的也會跟她說一聲「對不起」。

那天上午洗衣服，我看放進洗衣機的衣服挺多，就灌了滿滿一蓋盒的洗滌劑，往衣服堆裡一潑，就關上門，設定好時間，洗衣機開始運作。不料，等機器到了清洗時候，發出吱吱的警告聲，我一看顯示屏說「太多」，以為洗衣機裡的衣服裝了太多，就把機器調到「Heavy Load」，重新運作。過一會，又聽到吱吱聲，女兒去查看，說我放了「太多的洗滌劑」。這時洗衣機雖然還在運行，但隔屏可以看到一桶的泡沫在裡面翻轉。

好不容易洗衣機停了，女兒拉開機門，一堆泡沫湧了出來。看到這情景，女兒一著急，就氣呼呼地跟我說這洗衣機是高效能的，洗滌劑的瓶蓋也是量器，上有刻度，告知該放的劑量。我想，洗衣這麼多年，憑著經驗，往盒子裡倒上一半，放進洗衣機滾筒裡，都習以為常了。可是一看今天的衣服多，不加考慮裝了滿滿的一盒洗滌劑，完全忘了限量這回事。

看著女兒，我意識到我的態度或許會影響她未來待人接物的方式，我心平氣和地問她：「假如你在外遇到這樣的事情，你的處理方法是什麼呢？你可以讓當事者收拾爛攤，也可以當事不關己的旁觀者，更可以一直揪著別人的過錯不放，但你也可以幫他人解決問題。」一直在對我說教的女兒，終於問我，怎麼辦？我說很簡單啊，拿個盆，接出所有的衣服，用清水將多餘洗滌劑手洗乾淨，再放進洗衣機，攪乾烘乾就可以了。

其實，怎樣處理問題的方式，不僅是孩子，我們做父母的都應該經常問問自己。最終女兒一聲不響，讓我拿兩個盆後，就把我擋在洗衣間外，說今天洗衣的事她自己會處理好。

「媽，衣服洗好了！」我接過一筐疊得整整齊齊、香噴噴的、摸上去柔軟的衣服毛巾，笑了。

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