新冠疫情期間，我從美國 回中國 探望父母，獨自一人居家隔離一星期。

父母因年邁多病，雙雙住進了老人醫院，我孤單一人在房裡走動著，環顧闊別多年、自己成長過的居室，一切是那樣地熟悉而又陌生。牆上掛著父母喜愛的我們兒時照片，書架上擺放著我們的全家福。當我的目光徐徐移動在房間的各個角落時，突然停在了一張發黃的姥姥和姥爺年輕時的照片。

這是姥姥、姥爺年輕戀愛時的照片。照片大約是在上世紀二○年代，是他們風華正茂的年紀。姥爺身著整齊的深色學生裝，一排鈕扣繫得整整齊齊，上衣胸前口袋裡別著一支鋼筆；他手裡捧著一本書，翻開著放在膝蓋上，纖細的手指點著一行字或一張圖給旁邊端坐的姥姥看。姥姥身穿黑色旗袍，剛過膝蓋，露出白皙豐滿的雙腿；她的目光專注，低頭凝視著姥爺手指的地方。

兩人的頭髮是那個年代的時尚髮型，打著髮蠟，光潤整齊，頭頂略高一些，有些飛。姥爺長得濃眉大眼，卻不乏清秀；姥姥細眉細眼，面容圓潤。他們並未依偎在一起，稍有間隔，矜持地坐在沙發上，但從各自微笑靦腆的樣子，看出他們是在甜蜜幸福的戀愛中。

姥姥、姥爺衝破當時中國封建包辦婚姻的枷鎖，自由戀愛，登報結婚。他們育有四個女兒，共同度過了中國風雨飄搖、動蕩戰亂的年代。一九四九年新中國成立後，他們是優秀的知識分子，在各自的崗位上為國家的建設做出貢獻。

不幸的是，由於各種原因，他們中年時分道揚鑣，各自選擇獨立生活。我母親是姥姥的大女兒，和姥姥生活在一起，我兒時許多時光是在陪伴姥姥中度過的。

婚姻的破裂對姥姥身心健康有很大的影響，她和姥爺從此再未相見，姥姥也再未走進婚姻。我只記得經常看到姥姥獨自一人坐在房間裡，喃喃自語，夜間有時會聽到她的抽泣聲，想必是撕心裂肺的苦痛。我兒時不諳世事，只是覺得不懂姥姥和姥爺有什麼不可調和的矛盾，以至於曾經共同生養孩子的夫妻，會選擇分離而至死不見。

姥爺重新組建了家庭，專心致力於自己的事業發展，後半輩子似乎生活得比姥姥幸福。我和老公八○年代末赴美留學之前，曾登門拜訪了在北京 的姥爺。他那時已年過八旬，滿頭銀髮，卻仍精神矍鑠，侃侃而談。他曾留學日本和德國，得知我們即將赴美，當然少不了分享他留學的經驗和體會。

臨別時，姥爺和我們一起走到門口，目送我們下樓梯，目光裡閃爍著對年輕一代的期望，但也流露出難言的悲傷。他當年也是和我們一樣遠赴重洋，和姥姥在海外生活多年，對未來充滿了新奇和希望。現在看到自己的孫女和丈夫也即將啟程，此時此刻是否勾起了他對往日的懷念，姥姥是否重新回到了他的記憶裡？

我相信每對夫妻即使是最終分離，也都有過刻骨銘心的愛情故事，觸景生情，是一輩子忘不了的。人生注定不完美，婚姻更是如此，兩個完全獨立的個體要朝夕相處生活在一起，何等容易？時間永遠是最好的老師，對於姥姥、姥爺的婚變，我從年幼時不明白，到成年後的同情、理解，我想，姥姥、姥爺隨著年齡的增長，也會對他們的分手有新的認識和感受。

為什麼有的婚姻成功幸福，而有的則以失敗告終，造成人生的悲劇？人無全人，如果雙方互相磨合，互相遷就忍讓，人生是否更加幸福？愛情婚姻是人類永遠的話題，我想是無一準確答案的。