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樂在其中

曾華容
圖／曾華容
圖／曾華容

最後一堂手工藝課，排定做「蛋糕裝飾盒」。乍聽之下，大家以為是裝蛋糕的紙盒，興致不大。當蔡老師從紙盒中拿出一個「不織布」做的蛋糕完成品，上有四朵白色奶油、兩朵咖啡色花朵、兩粒小紅莓和一條白褐相間的小蛋捲時，大家驚呼：好美喲！唯妙唯肖，幾可亂真。

吃過蛋糕，但從來沒有想到可以利用它的造型，在手工藝的作品上做成裝飾盒，且盒內又可放置糖果，一物兩用，覺得很新奇又富創意。

美是美，但對我們這些年約七十歲以上的老阿嬤來說，不是件容易的事：戴著老花眼鏡穿針引線，手又不精巧。一看這麼小巧的玩意兒，加上一周只上一堂課，有人深怕做不來，已打退堂鼓，最後只剩八位學員留下來上課。

每人拿到一式全套的材料，老師開始說明作法。她說：「好好做，你們的作品會在學期結束時展出。」老師更追加一句，完成作品的人，都會贈送一瓶她親自製作的金棗果醬做為獎勵。大家卯足了勁，不是想要金棗果醬，而是想在學期結束時展出自己的作品。

一節課只有五十分鐘，要弄懂做法又要剪紙樣，加上大家手腳都慢，要完成作品是不可能的。幸好連著兩周假期都不用上課，有三個星期的時間，足夠我們在家慢慢做。

我期望自己的作品能跟別人的不一樣，有自己的創意，想讓作品在展覽會上更生色，但苦於沒有多餘的布料，只好厚著臉皮壯著膽，向老師多要了一些材料。老師不但答應這個額外的要求，還去買做草莓的不織布，親自送到我家來，令我好感動，更下定決心要把作品做得更完美。

材料齊全了，心中也早有定案，於是開始縫製。先做蛋糕底盒、圓形裝飾蓋子，再縫草莓、奶油花邊，最困難的部分是上面蓋子裝飾的組合。

仔細研究蛋糕做法，好像不是太難，但手工要細，搭配要美，造型要奇特，要做得唯妙唯肖，像蛋糕一樣鮮美令人有想吃的誘惑，才會引人注目。但大家拿到的材料及做法都相同，依樣畫葫蘆，花樣相同，又有什麼看頭？為了展現出它的色彩更奪目，於是構思草莓加上蛋糕滾邊，一定會讓自己喜歡。

邊做邊聽音樂，悠閒自在，一針又一針縫將起來。縫了一整天也不覺累，完全沉浸在過程的成就感中，心中洋溢著喜悅，連在一旁欣賞的外子也感染到我的快樂。

最後一堂課，同學都在等老師幫忙做最後的組合工作。大家看到我的完成品，完全跟老師的示範品不一樣，大叫：好棒！怎麼想出來的？還有人誤以為是真蛋糕，連老師也睜大眼睛覺得驚奇。同學們投來羨慕的眼光，以為我手巧，誰知勞作是我中學生時的最大罩門，怎料到退休後反而激出創意，真是始料未及。初試啼聲，大有一鳴驚人的氣勢，一掃過去對勞作的無感，埋下退休後愛拼湊的樂趣。

每個屆臨退休前的中老年人，希望能培養出一種嗜好，讓樂趣不褪色，晚霞更燦爛！

退休 咖啡 工作

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