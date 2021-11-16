疫情 隔離後第一次結伴出遊，我們一行六人在西雅圖集合後，租車 按著之文精心策畫的行程，由華盛頓州南行下到奧勒岡州，再轉往海邊北上，順時針方向遊山玩水，十分開心再度與朋友共同享受大自然的洗禮。

十八天旅程中，我們住了十三家不同的旅館 。在Bandon小鎮，自稱有海景的這家小旅館令人好奇，因為並非靠海，打開門才發現，牆上畫了各式魚類，別有創意；設計也與其他旅館兩床平放略有不同，兩床各放在房間對角，旁邊的小桌上充電的設置齊全十分周到，另外兩角則為浴室和電視桌椅等，可以說匠心獨具。

玩了一天之後，我多半會將當天的照片整理一下，在臉書上與家人朋友們分享後，再去梳洗休息。

這家旅館浴室備有浴池，三個老式的五爪水龍頭並列。我脫了衣服，準備調好水溫再進入沖澡，先轉左邊半天仍沒熱水，再試右邊亦如是，心想慘了！小旅館熱水居然用完了，轉來轉去，試來試去，只見框啷一聲，右邊的水龍頭隨著水流掉下來了。

我顧不得弄溼身上，立即撈起水龍頭想要塞回去，沒想到水柱力強，而且斷裂部位完全無法接回去，頓時水柱直射到浴池牆上，水花四濺噴得到處都是。只見大水柱很快充滿浴池，眼見短時間就要淹出浴室了，找不到任何切斷水源的地方，只好立刻穿衣呼救。

室友立刻衝出門外求援，發現辦公室裡面沒人守夜，旅館門後的緊急通知電話也沒有人接，緊急狀態下只好打九一一求救。還好，小鎮警局接到電話後，問清旅館名稱和求助原因後，立即通報旅館主人。此時我們同行的左鄰右舍也被吵醒紛紛出現，看看能不能幫忙。

強大的水流很快淹進室內，室友和我趕緊將所有東西移到鄰居房內。此時旅館主人夫婦匆匆趕到，二話不說衝入浴室將水源切斷。女主人由房間出來說了一句：好像有人用力過猛弄斷水龍頭了。哈哈！我一向手力小，連扭開水瓶都得求助他人，怎麼可能有力弄斷一個好好的水龍頭？

之文此時提出抗議，要求退款，主人說房間這樣是不能住人了，是否需要另外安排？小鎮今晚旅館全滿，那麼晚了，我們也不想搬家，就決定三人一間湊合一晚，館主也立刻推來活動床，就大家擠擠吧。

清晨起床梳洗完畢，才發現原來隔壁失事房間並未上鎖，他們將水用機器吸乾後，用烘乾機吹了一晚，以免地板受損變形。之文去辦公室辦理手續時，意外地發現他們自動退了三間房間的費用，她說今天咱們可以去吃海鮮大餐了。此行後半段，隊友們常常調侃我：團費快用光了，晚上再去弄壞一個水龍頭，就可免費住宿了！成了此行最大笑料。