十多年前的我，在職場顛簸，全職工作 不穩，常在稅務的「農忙」季節幫人打短工。那家稅務公司專為美國低收入 階層服務，跟CPA Firm不同，雖然都是幫人報稅，CPA Firm的服務對象多是中產或中產以上的客戶。

在美國，住宅區由政府出資修建，被稱為「House Projects」，供低收入或無收入的人居住，房子十幾棟連成一片，自成社區，多建在城中心，稅務辦公樓就設在免費房區附近。感謝山姆大叔的決策，凡是一個家庭的收入沒達到國家的最低標準，不僅不上稅，國家還倒貼，家裡人口越多，倒貼的美元越多。在聯邦稅法裡，有個專用名詞叫「Negative income tax」（負所得稅），說的就是這個事。

那個秋天的午後，我站在曾經工作過的舊樓前，回望從前，縱橫交錯的人和事，一個黑人母親朝我慢慢走來，她是當年公司的一個客戶，一個單身母親，後面跟著四、五個孩子，鬧嚷嚷一片，有的拉著她的衣袖，有的在地上爬，她手足無措，喝住了一個，另一個又大哭起來。

當我告訴她，網上的數據顯示，扣除報稅的手續費，她可以拿到六千美元的補貼，她愣住了，眼睛裡全是喜悅的光，光芒照亮了她的每一根髮絲，她一聲尖叫，突然給了我一個有力的擁抱，我似乎也被幸福擁抱了。

但是公司老闆悠悠告訴她：「妳不能拿走六千美元，聯邦政府的錢，恐怕要等三個月。」她跳了起來：「那不行，你沒看見我一堆孩子？」老闆說：「我們的宗旨就是為你們服務，我們有個貸款計畫，立刻付妳現金，但妳只能拿四千五百元。」

我在一旁聽得心涼，這老闆賺錢也太黑了吧，一口咬下去，滿嘴帶血的肥肉，眼睛都不眨。我若是黑人母親，三個月就三個月，寧可等全額補貼，也不要人啃我的餡餅。但是她等不及了，聲音全是乞求：給我現金！

她帶著現金，帶著一身的幸福走遠了。她前腳剛一走，老闆娘就衝了出來，手拿空氣清新劑，對著空氣和辦公桌一陣狂噴，口裡還嚷著：「懶東西，髒東西，汙染空氣。」老闆也在一旁感嘆：「這幫懶人，國家最重的負擔！」

他們的言行落在我的眼裡，蕩起反感的漣漪：你有資格侮辱人家？什麼懶東西和寄生蟲？你們靠什麼積累財產？名車和豪宅，孩子的私立學校，為什麼不感恩別人給你的機會？

我有個朋友說過，在美國，只要有份工作，就有份尊嚴，就可以驕傲地宣布：我的收入幫國家養活了好吃懶做的一堆人。我對她說，如果這世上沒人好吃懶做，如果人人勤奮努力，我們將面對怎樣的競爭？

我記得那些年，美國幾家大銀行因為業績不好，開始大幅裁員，被裁的金融師摩拳擦掌，準備向CPA大考發動進攻。那時候我和幾個朋友都在準備CPA，得知這個消息，朋友大叫：我們不要競爭者！是的，誰都需要一份體面的工作，一份尊嚴，不要社會福利，不要食物券，不住免費樓房，不要鄙視目光。那是我們的選擇，但也要尊重他人的選擇，我們的社會才多姿多彩，安定和諧。

轉眼之間，十幾載春秋遠去了。在病毒橫行的歲月裡，我選擇閒暇時光提筆繪畫，並有機會四處參展。有些參展項目是由政府出資，先生總是說，又在花納稅人的錢。我說我曾經辛勤工作過，也曾認真繳過稅。