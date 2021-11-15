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「覺得美不會抓我」中巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

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街角風情畫

許怡靜

在這山城小鎮已經住了將近二十五年每天進出的街角，有一戶人家的院子總是四季風情如畫。

春天，水仙花遍地，大大小小，有黃的有白的，有圍繞小水池盛開，也有排行成列的亭亭玉立；夏天，美利堅的國旗飄飄，慶祝美國偉大的獨立國慶日；秋天，饒有童趣或驚奇搞怪的萬聖節裝置，也是吸引了過路人車的眼光；緊接著歲末，麋鹿、雪橇車、薑餅屋、五顏六色的聖誕樹一一登場，慈眉善目的聖誕老公公向我們招著手；二月，可愛又浪漫的紅心，仍然是早早就提醒了我們，情人節就在近在眼前了。

歲月悠悠，這麼多年來，總是想找個機會向屋主致意，表達我們的感謝和欣賞之意。好幾次看到屋主在院中坐著電動式鋤草機割草，因為是在十字路口，前後左右車流不息，還是錯過又錯過。前兩年，下定決心停車暫借問，屋主說，那陣子身體不適，也荒廢了一些院中的年節裝置。

從此，心中有了掛念，車子行過，總要頻頻顧望，主人可好？今年春天，發現屋主不再親自割草，雇用割草公司了，不免擔心是否搬遷或是近況不佳。直到近日，萬聖節熱鬧的街景又出現，自己好比放下了心中的一塊大石頭。

人生情緣奇妙美好，祝福我們的鄰居身體健康平安！衷心感謝這麼多年來，他們分享了節慶更迭的喜悅氣象，並且呈現了如此具體的歲月靜好的氛圍，帶給我們一幅又一幅美麗的街角風情畫。

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