夏天已過，入秋之後天氣一天天的轉涼，秋意越來越濃。我們一行計畫到著名的觀楓之州佛蒙特（Vermont）的喜鵲登鎮（Stratton），欣賞一年一度的秋景。

十月的一天早晨九時許，我們一行人在灰暗小雨的天氣中，從長島出發，徑過橫島公路，跨過白石大橋上九十五高速公路後一直向北駛去。途中經過康州、麻州 ，然後向西駛入佛蒙特州三十號公路。當天公路上一路暢通，我們一路除在沿途短暫停留，吃午餐和活動一下四肢，做些必要的運動外沒有耽擱，直奔喜鵲登鎮。

一路上山巒起伏，樹高林密，剛離個紐約時映入眼簾尚一片綠色，當駛入麻州時葉色尚無大變，我們開始懷疑是否選錯了日期？但當駛入佛州境內則逐漸「色變」，黃色、紅色，五彩繽紛盡收眼裡。途中我們幾位「司機」輪流駕駛，不知不覺已到目的地。

該鎮建於一七九○年，是美國古老的小鎮之一，常住人口只有兩百來人，鎮上居民大多從事旅遊觀光業，是夏季避暑、秋季賞楓及冬季滑雪勝地。

剛入該境，即首見古舊廊橋在秋意感染下顯得分外純樸，木紋中鑲著歲月的痕跡。然後進入度假村中心，其實這是為旅遊業建立的商業中心，有商店、咖啡 館、酒吧和飯店，雖然還在疫情 中，但仍有不少遊客端著咖啡和各式飲料，欣賞著街頭音樂家的表演。

此時夜幕降臨，山區溫度驟降，我們馬上找了一家顧客不多，但相當不錯的餐廳就餐。我們分享餐前小吃之後，又大快朵頤各自點的正餐，然後品嘗餐後奶酪蛋糕和冰淇淋，幾道大菜一樣不少，平時節食少餐的清規戒律蕩然無存。大家趁興而歸回到旅社煮水，沏上今年的碧螺春品茗，就寢。

次日清最，天氣霧茫茫，心中未免感到失望，大老遠來到，別什麼也沒看見。但吃完早餐陽光慢慢露臉，一行人馬上趕到山下纜車售票台，購買團體整日優惠票，這類票好處是乘搭上下山纜車在當日不限次數。

我們持票馬上登上纜車，隨著鋼索的拉緊，車艙徐徐上升，艙外霧色繚繞，透過霧色，遠近高低山丘田野五彩繽紛分外妖嬈。隨纜車登上山頂，只見各類越野摩托車和自行車騎手從山頂順坡一躍而下，騎士們興奮地享受著顛簸、衝擊的快感，我等只能羨慕和讚嘆「年輕真好」。

中午時分我們回到山腳下，吃三明治，喝著秋季新釀的啤酒，享受著午後陽光，小憩片刻恢復體力，此時太陽當空，陽光將山林染成桔紅色。我們再次上山，這次我們選擇沒有座艙的開放式纜車，這樣沒有掩擋，視野視線極佳，再次飽覽大自然的美。晚上在鎮上燒著爐火的戶外餐廳，吃完墨西哥蝦捲餅和鮮炸嫩雞翅的開胃菜後，每人大啖一個清蒸龍蝦，滿意而歸。

第三天在歸途中，重遊哈佛大學和MIT，再次給哈佛先生擦擦鞋。三十年前即給哈佛先生擦過鞋，但先生並沒有眷顧我，看來讀書做學問光靠擦鞋是不靈光的。既然重遊哈佛，回程中當然要遊耶魯，領略一下耶魯的濃重的人文氣息，然後驅車一百哩回到島上。

四天三夜的旅程結束了，此行既賞楓觀景，也品嘗了美食，同時參觀了三所世界一流大學，真是在此次疫情中難得的一次休息。