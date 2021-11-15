我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「覺得美不會抓我」中巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登「嚴重失和」

秋遊佛蒙特

周煌

夏天已過，入秋之後天氣一天天的轉涼，秋意越來越濃。我們一行計畫到著名的觀楓之州佛蒙特（Vermont）的喜鵲登鎮（Stratton），欣賞一年一度的秋景。

十月的一天早晨九時許，我們一行人在灰暗小雨的天氣中，從長島出發，徑過橫島公路，跨過白石大橋上九十五高速公路後一直向北駛去。途中經過康州、麻州，然後向西駛入佛蒙特州三十號公路。當天公路上一路暢通，我們一路除在沿途短暫停留，吃午餐和活動一下四肢，做些必要的運動外沒有耽擱，直奔喜鵲登鎮。

一路上山巒起伏，樹高林密，剛離個紐約時映入眼簾尚一片綠色，當駛入麻州時葉色尚無大變，我們開始懷疑是否選錯了日期？但當駛入佛州境內則逐漸「色變」，黃色、紅色，五彩繽紛盡收眼裡。途中我們幾位「司機」輪流駕駛，不知不覺已到目的地。

該鎮建於一七九○年，是美國古老的小鎮之一，常住人口只有兩百來人，鎮上居民大多從事旅遊觀光業，是夏季避暑、秋季賞楓及冬季滑雪勝地。

剛入該境，即首見古舊廊橋在秋意感染下顯得分外純樸，木紋中鑲著歲月的痕跡。然後進入度假村中心，其實這是為旅遊業建立的商業中心，有商店、咖啡館、酒吧和飯店，雖然還在疫情中，但仍有不少遊客端著咖啡和各式飲料，欣賞著街頭音樂家的表演。

此時夜幕降臨，山區溫度驟降，我們馬上找了一家顧客不多，但相當不錯的餐廳就餐。我們分享餐前小吃之後，又大快朵頤各自點的正餐，然後品嘗餐後奶酪蛋糕和冰淇淋，幾道大菜一樣不少，平時節食少餐的清規戒律蕩然無存。大家趁興而歸回到旅社煮水，沏上今年的碧螺春品茗，就寢。

次日清最，天氣霧茫茫，心中未免感到失望，大老遠來到，別什麼也沒看見。但吃完早餐陽光慢慢露臉，一行人馬上趕到山下纜車售票台，購買團體整日優惠票，這類票好處是乘搭上下山纜車在當日不限次數。

我們持票馬上登上纜車，隨著鋼索的拉緊，車艙徐徐上升，艙外霧色繚繞，透過霧色，遠近高低山丘田野五彩繽紛分外妖嬈。隨纜車登上山頂，只見各類越野摩托車和自行車騎手從山頂順坡一躍而下，騎士們興奮地享受著顛簸、衝擊的快感，我等只能羨慕和讚嘆「年輕真好」。

中午時分我們回到山腳下，吃三明治，喝著秋季新釀的啤酒，享受著午後陽光，小憩片刻恢復體力，此時太陽當空，陽光將山林染成桔紅色。我們再次上山，這次我們選擇沒有座艙的開放式纜車，這樣沒有掩擋，視野視線極佳，再次飽覽大自然的美。晚上在鎮上燒著爐火的戶外餐廳，吃完墨西哥蝦捲餅和鮮炸嫩雞翅的開胃菜後，每人大啖一個清蒸龍蝦，滿意而歸。

第三天在歸途中，重遊哈佛大學和MIT，再次給哈佛先生擦擦鞋。三十年前即給哈佛先生擦過鞋，但先生並沒有眷顧我，看來讀書做學問光靠擦鞋是不靈光的。既然重遊哈佛，回程中當然要遊耶魯，領略一下耶魯的濃重的人文氣息，然後驅車一百哩回到島上。

四天三夜的旅程結束了，此行既賞楓觀景，也品嘗了美食，同時參觀了三所世界一流大學，真是在此次疫情中難得的一次休息。

麻州 疫情 咖啡

上一則

新增象棋、繪畫…美國星光青少年才藝賽報名

下一則

我的打工生活

延伸閱讀

美新增病例較上月高峰少6成 CDC主任：朝正確方向前進

美新增病例較上月高峰少6成 CDC主任：朝正確方向前進
美新增確診較上月高峰少6成 瓦倫斯基：朝正確方向前進

美新增確診較上月高峰少6成 瓦倫斯基：朝正確方向前進
洛縣車禍重傷「亞裔男」身分成謎 警方尋求知情者

洛縣車禍重傷「亞裔男」身分成謎 警方尋求知情者
洛縣車禍受重傷的亞裔男自行車騎士身分成謎

洛縣車禍受重傷的亞裔男自行車騎士身分成謎

熱門新聞

天主教靈醫會醫療財團法人澎湖惠民醫院董事乾國乾修士。(圖：韓國乾提供)

一張機票生根澎湖 韓國乾樂當全年無休救火隊

2021-11-13 06:00

九十八分的騙局

2021-11-07 01:00
龔萬輝／圖

沒人比我更驚奇（上）

2021-11-08 02:02

洋媳婦雪瑞

2021-11-08 02:01

妻子的委屈

2021-11-12 02:01
黛安／圖

美麗蹺家人

2021-11-07 02:02

超人氣

更多 >
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」
CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂
封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑