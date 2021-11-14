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愛心便當

誠華

疫情延續已經快兩年了，社會經濟受到重挫，為了啟動經濟，再加上大多數人已打了疫苗，於是商店也陸陸續續開了。去店裡買東西，能買多一點就多買一點，免得一兩天之後又要去店裡買，排隊、保持社交距離都增加買東西的時間。

有一家店賣豆腐製品，也賣便當，便當裡除了飯或麵之外，另加三道菜。有一天中午我路過那家店，心想進去買個便當，午餐就解決了，於是將車停在店外，進去買便當。

一進到店裡，就看到一長排的隊伍，大家等著結帳，於是我就排在隊伍的後面。我前面的一位女士，手中拿著一些物品，忽然她覺得她應該再買一些，告訴我她要再去拿一些東西，於是她把她手中的東西放在旁邊擺商品的架子上，人就離開隊伍。

隊伍繼續往前移動，我因為隊伍往前移動，她還沒回來，就把她放在架子上的東西拿出來，提在我手上，免得被其他人拿走，這樣的話，她的東西也跟著隊伍往前移動。

過了一會兒，她回來了，手中提著其他的物品，兩手也沒空間再拿我手中她的物品，於是我繼續幫她拿著。不久就輪到她結帳了，她把手中的物品放在結帳台上，我也就跟著把我手中她的物品一起放上。

她在結帳時，就輪到我訂便當的菜，因為我只買個便當，所以很快就可以付錢了。當我要付錢的時候，結帳員說：「前一個顧客已經幫你付錢了。」我實在沒想到會受到這樣的恩惠，更沒想到她動作這麼快。說真的，能幫她一點小忙是舉手之勞，她卻以恩慈相報，我心存感激，又覺得愧不敢當。

開車回家的路上，心中還真能體會中國人所說的「助人為快樂之本」，其實，能幫助別人也是個機會，而且助人也不求回報，這樣，幫助別人真的會帶給自己快樂！

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