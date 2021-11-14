「明月萬年無前身，噠，照見古今獨醒人，噠，公子…王孫…噠，噠……，」「很好，再來一次！」屏幕上年輕的老師教得認真，一邊演示一邊伴唱一邊打節拍，指揮我們幾個快到知天命之年的大媽學習新的舞蹈動作。疫情 期間我報名參加了網上舞蹈課，也算是烏雲上的一道銀邊。

我有整整四十年不曾跳過舞了。

八歲那年，學校要去市裡參加全市小學生文藝匯演，挑了十來個個頭差不多的小姑娘組織了一支舞蹈隊。跳的是一個斯里蘭卡民族舞蹈，叫罐舞。舞者們梳著粗粗的長辮，穿著金紅紗麗，戴著鑲銀鈴的腳鐲，頭頂瓦罐，隨著歡快的音樂扭動身軀，婀娜起舞。

我也被選上了。排練一個多月，我樂感不行，協調性也不佳，跳得不好，但我並不知道自己跳得不好，練得很認真，非常開心。到了去演出的那天，好幾個老師帶隊，大家坐上汽車 ，長途跋涉地去市裡，要住一晚，頭天彩排，第二天正式演出。

每個人都紮了辮子，穿好紗麗，戴上腳鈴，化了妝，額頭上點上了大紅點。我和別的小姑娘一樣興奮地等著上台，可是老師突然過來，悄悄地把我拉到了一邊，說讓我不用上台了。

小時候怕老師，不敢問為什麼，老師說怎樣就怎樣。於是我就額頭上點著紅點，穿著金紅的紗麗，戴著叮鈴作響的腳鈴，和老師一起坐在台下給表演的小朋友們看著衣服。

從市裡回來之後，學校又在自己的禮堂裡安排了一次演出，請家長和親友來看，這次我上台了。舞曲結束的時候，大家排著隊隨著音樂退場，我跟不上節奏，遠遠地落在最後，一個人在台上孤零零地頂著罐退進大幕。

我爸爸媽媽很驕傲，以為最後的失誤是特意給我安排的獨舞環節。我雖然小，但出於直覺，不忍傷害他們這種驕傲，所以自始至終沒有告訴過他們，其實市裡演出我沒上台。

打那以後，我再也沒有跳過舞。

直到今年報了網課自娛自樂，重拾兒時的興趣，感到非常自在。只要關上攝像頭，屏幕那端便沒人能看到我跳得難看。

但女兒能看見我笨拙地上課，她笑我。笑過之後說，「媽媽，我小時候妳送我去學芭蕾 舞，我非常開心，直到我發現自己跳得不好。」我很心疼她，也心疼小時候的自己。

我先生走過來，不解地問女兒：「妳媽跳個舞，為什麼在哭？」因為我突然靈光一閃，明白了一件事，我爸爸媽媽一定也知道我跳得不好，但他們還是表現得很驕傲，他們不告訴我真相，和我不告訴他們真相的原因是一樣的。