號稱西半球最高的紐約曼哈頓 室外玻璃觀景台「紐約天際之角」（Edge New York）於二○二○年三月正式開幕了，可是因疫情 開始肆虐，紐約實施「居家令」，我們無法去觀光新奇的懸空觀景台。今年十月疫情有所減緩，我們一家終於來到紐約天際之角。

走進天際大廈，登上高速電梯，見電梯內的三面牆壁都是大屏幕，隨著電梯快速上升，看著屏幕畫面不停變換，五十二秒就到達了摩天大樓一百層的位置。坐高速電梯感覺輕鬆，絲毫沒有耳壓不適感。

來到距地面三百四十五米高的觀景台，眼前是懸浮於建築物外的空中玻璃通道，通道成大三角形，向外最大延伸有二十四米。觀景台比紐約帝國大廈高出二十六米，到此一遊的人不少，很多遊客在排隊，等候在觀景台的懸空三角地拍照。

紐約天空晴朗，站在觀景台覺得可以與白雲比肩；眺望遠處，可遙視一百二十公里遠；透過鳥瞰透視玻璃（Bird's-Eye View），可俯視半個曼哈頓和哈德遜河。河中行走的遊船，猶如兒時玩的摺疊紙船在小河裡漂浮。身體貼近向外傾斜六點六度無邊框的玻璃護欄，感覺如同飛翔在雲天。

最刺激的時刻到了，排隊輪到我們一家人可以在天際之角的懸空三角地拍照。之所以被稱之為「懸空三角地」，是因為它所處的位置雖小，但是角度最佳，是由兩塊玻璃與天台盡端交接成三十五度角，伸向天際。

遊客慕名來此，意在留下人生快活的瞬間。我們一家人在此拍了紀念照。

站在天際之角，我情不自禁遙望矗立在原世貿雙子塔廢墟中新建的世界貿易中心大樓，腦海裡浮現出二○○○年剛到紐約時，我抱著四歲的兒子，妻子手拉著十四歲的女兒，一起登上雙子塔一號樓頂的情景，當時我們請攝影師在雙子塔布景前拍了一張全家福。

沒想到二○○一年九一一恐怖事件，雙子塔消失了，給美國留下巨大的傷痛。時間過去了二十個春秋，時代變換，滄海桑田。我們由中年步入了暮年，兒女也長大成人，女兒已成為兩個孩子的母親，兒子也開始自主獨立。今日登高遙望故地，不禁感慨在心頭。

遠處的世界貿易中心大樓像是剛健的男士，身邊的天際大廈宛如溫柔的淑女，它們組成了紐約最新的天際線，顯示出紐約新的生命力。一對新人來到懸空三角地拍照，看到一代又一代年輕人的成長，我很欣慰，為他們祝福，祝他們同紐約一樣興盛向榮、繁衍不息。