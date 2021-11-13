自去年三月以來，病毒蔓延全國，新州州長宣布我們居家隔離。一時間餐廳、商店、各項服務行業都按下了暫停鍵，公司、企業也實行在家工作 ，只有那些極其重要的行業輪流上班。

我們也開始居家了。來美三十多年，除了休息日，很少在家待著，突然在家過上了那悠閒的日子，反而不習慣不自在。每天的時間覺得那麽漫長，在家裡踱步是那麼無所事事，到院子裡，冬眠的大地還在沉睡。疫情 步步緊逼，讓我這個喜歡工作、喜歡熱鬧、喜歡游泳、喜歡交友的人來說，沒有了著陸點。

就在這閒暇的日子裡，鄰居給了我們一些扁豆、西紅柿、絲瓜、辣椒的小苗。我們對種植蔬菜 可是沒有任何經驗，在他的指導下，我們開始了有趣的經歷。

到戶外的花果園買來營養土和表層土，用花盆及水桶裝上混和好的土壤，在底部放入有機肥料。這些有機肥也是我們自己製作的，平時把準備丟棄的蔬菜瓜果皮置於桶裡，蓋上蓋子，讓它慢慢腐爛，經過一段時間的發酵就可利用了。一來環保，二來減少垃圾，三來做肥料，這可是一舉多得呢。

有了土壤肥料，就開始把一顆顆幼苗小心翼翼地植於花盆及底部打了洞的水桶中。之後的每一天，我都心急地看著它們，仔細觀察它們的生長情況，有時還用尺量一量是否長高，用相機拍照記錄著它們的變化。每當看到一個個芽頭從枝上冒出，心裡別提有多麼欣喜！

它們就像嬰兒一樣需要精心呵護。我們常常關注著天氣預報，無論白天黑夜、氣溫較低或雨下得太大太猛，或風速過大，就採取措施加以保護，用塑料布等物件給它們遮風擋雨。每天澆水，兩三天施肥，總是擔心土太乾，營養不足。有螞蟻在旁邊竄動，就趕快用殺蟲劑噴灑，細緻入微地照顧著它們。

菜苗們彷彿也看到了我們辛勤的勞動，一天天茁壯成長。一片片綠油油的葉子生長出來；一節節瓜藤往上竄；一朵朵小花含苞欲放；一個個小紐漸漸長大，還為它們搭架子，讓它們有空間勇往向上。多麼開心歡喜，整個生活重心都圍繞著可愛的菜苗們，看著它們長大、開花結果。

這兩年間，我們的勞動成果得到了回報，今年的收成較去年有所增加。看著自己的果實，心裡還真有一些成就感。

在這全球病毒肆虐的環境下，人們旅遊減少，不能多人聚會、多人室內健身，不能做以前想要做的很多事。我們才有這樣的機會，得到一生中和菜苗們如此歡快的「起舞」。

植物都是有生命的，當你把精力傾注於它們，也會得到回饋。這兩年來我們在菜苗成長的過程中得到了快樂，得到了收穫，得到了心靈的慰藉，得到了一生中種植的經驗，得到了身心健康的愉悅。雖然疫情阻礙了我們的社交生活，但另一扇窗戶打開了……。