今年年初的一個冬夜，大雪後的月亮特別大，至少和一個大臉盆一樣大。大圓雪月，高懸寒空，皎潔無比，比秋月還要明亮，實在是太美了，就決定拄杖出門夜遊，與月同行，與月結伴。

出門才沒幾步，冷不防就在水泥停車道的一塊薄冰上跌了一跤，賞月不成，人與拐杖一起落地，而且跌得左臉上一片烏青紅紫，幸好沒有折骨斷齒。唉，在老弱的年紀，真是不能再跌跤了，如果跌斷骨頭，上麻藥動手術開刀，痛苦危險，不是一件容易的事。於是再度警告自己，以後夜行，一定要步步為營，特別小心才好。

那片薄冰極滑，根本站不住腳，所以只好著地拖拉著拐杖，匍匐而行，先爬到停車道附近的草地上，然後再想辦法站起來。因為雙膝患有風濕病，不能立刻直接站起來，只好以極辛苦奇怪的步驟，先以兩手撐跪，然後再顫顫抖抖地扶杖站起來。

黯然走進家門，先處理好傷口，然後泡了一大杯熱茶，慢慢地喝著，雖然傷口不輕，觸碰就會作痛，仍然慶幸至少有家可歸，而且也不必去醫院。

新英倫冗長的冬天終於走了。

春暖花開，大地一片錦繡。春景疾馳，春去夏來，草木長得更加青壯，郊區長薄草豐地帶，幽綠深碧，儼然一個翡翠世界。到了夏之末，秋之初，草木大都還是青翠健壯，依舊氣勢磅薄，陣容可觀，但也不免暗暗生愁，因為它們畢竟都開始隱隱地在變色了。

如今秋天終於來到了。

秋草染金，秋葉似錦，滿目金碧輝煌，令人幻覺榮華富貴逼人而來，但也心知凋零在即。秋天原是令人憂傷卻又越發美麗的季節，秋花秋葉、秋山秋水和秋雲秋月，美不勝收，無奈為時太短促了，盛極即衰，好景不長。但是與其憂嘆它的燦爛絢麗，轉眼就會消失，倒不如順其自然，歸真反璞，以一顆虛白的心，排除依依不捨的情緒，等待冬天的來臨吧。

冬天一般是寒冷的、嚴酷的、貧乏的，甚至肅殺的，無可逃避，但也絕非一無是處，全是陰鬱。冬天其實也有冬天的美麗，譬如那高懸寒空、特亮大美的雪月，就令人感到冬天也能別開生面，別具風景。

在秋天，我要平靜地等待冬天。