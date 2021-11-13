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拜習會登場前 王毅與布林肯先熱線「要求明確反台獨」

全美9月440萬人離職 4大原因讓就業市場持續失衡

被劫記

稚竹

前幾天拜讀作者平心的大作「失而復得」，讓我想起十五年前的往事。

那是一個冬雪初化的日子，傍晚時我欲往ROSES購買物品，店沒開，於是我返回車上。瞥見在停車場上有兩個黑人，其中一人坐在車上，另一人則向我靠近，輕敲我的車窗，像是要問路的樣子，我便搖下車窗。

當車窗搖到一半時，他便掐住我的喉嚨，喝令我交出財物，我便把皮包給他，趁他仍翻看皮包時，趕緊發動引擎，將車開走，匆忙中連安全帶都沒繫上。

回家後打九一一報警，外子陪我到警局與警方會合。當晚就打電話去取消信用卡，才得知早已被盜用，隔日清晨到銀行取消一些失竊的支票，重新申請駕照

下午有位女士打電話給我，說在她家門前發現我的皮包，要我前往領取。老公又陪我前往，發現現金與信用卡全部不見了，只剩駕照、幾張支票與撒了一地的折價券。

金錢上的損失並不是最嚴重的，可怕的是被劫的後遺症。有一段期間，我一見到黑人便緊張，避之唯恐不及。因為支票上印有我們的地址，因此家門日夜重重深鎖，心中始終惶惶不安。

回想當時若車鑰匙沒在鎖孔內，而仍在皮包內，車門也沒上鎖的話，後果不堪設想。奉勸各位，夜晚別獨自出門，若必須的話，上車必鎖上車門，如有人問路，不要開窗或只開一點即可，希望大家勿掉以輕心。

支票 駕照 信用卡

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