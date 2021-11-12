今年四月，冰島 政府開放已打新冠疫苗 兩劑及新冠檢驗陰性者得入境免隔離。冰島航空推出旅遊優惠搶客，一班親友便貪這便宜，十月初來到冰島。

在首都雷克雅維克參加了賞極光遊船，因為氣象、海象等因素，不一定每次出航都能看到極光，船公司打出保證，凡是未能出航，一律退費，凡是出航未能看到極光，下次一律免費。

連著幾天陰雨，出航一直延期。到了第三天依然陰雨綿綿，忽然接到通知今晚肯定開船，心中夾雜興奮與疑惑。到了傍晚雨勢稍歇，還見到一道彩虹，甚是興奮，更有信心今晚肯定能看到極光。

九點準時開航，船艙內、甲板上擠滿了各地來的遊客。然而出航不久天又下起雨來，到了遠離海岸無光害處停船，等待雨停雲開。折騰了兩小時，船長宣布今晚看不到極光便回航。

在回旅館的路上，我反覆思索，今日氣候和前兩日並無差別，為何船公司堅持開船？左思右想，忽然靈光乍現，豁然開朗。

應該是累積了幾天的遊客未開航，若再不成行便要退費。一旦成行，即便沒看到極光，只要下次免費，不用退費。放到口袋裡的鈔票，怎好再掏出來呢？更何況遊客在冰島還能待上幾天？下次再來冰島登船的又還有幾人？並且累積了幾天的遊客，只需一次開船的油費，船上又賣酒精飲料，就是一個穩賺不賠的生意。

接著幾個白天參加日遊團，晚上登記極光船，心想總有一天等到你。兩天後天稍放晴，當晚又登上了船，幸運地終於看到了極光，終不虛此行。雖然第一次被騙上了賊船，畢竟也是免費遊了一次船。

冰島疫苗兩劑接種率達近八成，因此本地人甚少戴口罩 ，舉目有戴口罩的大多是遊客，深怕得了新冠被困在冰島。冰島政府為鼓勵觀光，遊客抗原檢驗免費，PCR檢驗也才四美元。最後我的檢驗為陰性，八天七夜的冰島行得以順利結束。