洋媳婦很會做室內設計，過一陣子就會上網買各種不同顏色花式的床單、被套、大枕頭，換來換去，總是把臥室打扮得溫馨舒適。但是她不會燒菜，也不會園藝，院子裡的花草植物都是由請來的老墨園丁管理。

幾個月前，她在飯廳的大桌上放了一個塑料雞蛋 盒子，每一個格子裡都有一小坨黑色的土，土裡長出像綠豆芽頭似兩片小小的葉子，煞是可愛。我以為她在種豆芽，正想自做聰明地告訴她，豆芽是用很多水孵出來的，而不是埋在土裡種出來的。

但是她喜孜孜地告訴我，這是她之前放到過熟的番茄，已經不能吃，但是丟了可惜，於是她把番茄籽擠到土裡，看會不會長出「番茄樹」來，沒想到真的發出好多芽了。她好高興，天天盯著它們看，沒事澆澆水，還跟它們說話，叫它們「我的小寶貝們」，要它們好好長大。如果這些小番茄是她的小寶貝，那我不就是小番茄的奶奶了？

過了不久，這些番茄小苗愈長愈大，開始有枝有葉了，擠在淺淺的雞蛋盒格子已經不夠它們發展了。我告訴洋媳婦，她應該把寶寶們移植到院子裡，它們才能好好長大。洋媳婦說她從來沒有種過東西，她怕種下它們，萬一水土不服，全部陣亡怎麼辦？

她思考了幾天，最後決定，因為我家種的幾盆青蔥長年都是欣欣向榮，可見我比她更有「綠手指」，所以她請我這個「奶奶」把所有番茄寶寶都拿回家來寄養。

為了不辜負洋媳婦的期望，我慎重其事地特地去買了一袋有機土，混上再生雞糞，仔細地把番茄寶寶們分別移植到各種不同的盆子裡，還特別把盆子擺在屋簷下面，避免直接日曬雨淋。然後每天也晨昏定省地摸摸盆子裡的土，怕它們過溼或過乾。我還怕它們離開洋媳婦，水土不服，我也像她一樣天天對著它們說話：「你們在奶奶家寄養，要爭氣喔，每天好好地長大。」

果然它們都聽話，很給面子，越長越高，開枝散葉，不久紛紛開了黃色的花，結了小小的果實；等它們稍稍長大了，我驗明正身地認出它們是很稀罕的小櫻桃番茄。

我很得意地打電話告訴洋媳婦，叫她有空趕快回來看看她的寶貝們已經有孩子，她已經是番茄媽咪了。過兩天洋媳婦回來看後院的果實，還很高興地和我把結的小番茄仔細數了好幾遍，期待它們熟了就可以快樂收成。

過不了幾天，我發現有一兩棵番茄樹上的樹葉都不見了，叫我好傷心。我猜想是被兔子吃掉的，這也沒辦法；再過兩天，更多番茄樹的葉子又被吃掉了。我心疼地繞著光禿禿的番茄樹左看右看，發現樹幹上有好幾條毛毛蟲，啊，原來葉子是被毛蟲吃掉的！我趕快把牠抓出來，拍一張照片做證據，然後把牠一腳踩死。接著我小心地把所有番茄樹上的毛毛蟲都抓下來捏死，這樣剩下來的幾棵番茄樹就可以平安無事了。

我很得意地把毛蟲的照片傳給兒子和洋媳婦，兒子看了以後，告訴我說，我殺死的不是害蟲，而是會變成蝴蝶的毛蟲。我是個殺益蟲的奶奶殺手，罪過罪過！