疫情 期間，許多人困在家中，無法旅遊及探親訪友，因此多了一些在院中蒔花種蔬果的機會。院中始料未及的豐收成果，撫慰了寂寥的心靈後，大家在家園版紛紛提供各類常識經驗，令人讀後興味十足，也可讓缺乏信心者摩拳擦掌一番試試看。

我不擅長園藝，然家居前後院有多於四分之一畝地，外子種了三十棵果樹、二十多株玫瑰，以及蘆薈、柏樹、天堂鳥等植物。

多年以後，的確花果依時序給予我們辛勤的回報，頭痛的是，樹上果子剛成熟，鴿子、鳥雀等已迫不及待先行品嘗，早上還看到不少鮮紅枸杞，不一會兒就失去蹤影，葡萄也常只剩葡萄皮。

依朋友建議，我用鐵網網住滿樹的白桃。有一天，只見一隻鳥飽食白桃後想出來，卻被網圈卡住脖子，在那兒張嘴咿呀地求救，我趕緊用鐵剪剪斷鐵圈，打開出口放牠自由。我百思不得其解牠是如何進去的，但是從此以後我不再用鐵網。我們不是小氣之人，願與飛禽分享，但是牠們在果上左叮一下右咬一口的行徑，令我頭痛不已！

劉先生新購豪宅，邀請我們相聚，大家笑談非常開心，走在他家游泳 池旁，看見一隻老鷹模具站在那裡，還不時發出呼嚕呼噜的聲音。我們不明所以，劉先生解釋道：因為房子坐落在高爾夫球場邊，雖然遠近如詩似畫的美景一覽無遺，但是各種鳥類帶來的鳥糞，卻令人煩惱永遠清理不完，三個陽台的涼椅和沙發上都難逃其糞。沒想到放了假的老鷹和貓頭鷹以後情勢大變，目前已能在戶外心曠神怡品茗賞景。

返家後，外子如法炮製，在網上購得三隻貓頭鷹和一隻老鷹，貓頭鷹立在枝頭，老鷹體積較大站在樹間道旁。我當時曾想，不知要放多少隻老鷹和貓頭鷹，才能起到嚇阻鳥雀之用？放少了只怕徒勞無功。

一個清晨，我推窗外望，突然看見柿子樹枝上有一隻雀兒正在貓頭鷹道具旁，優哉游哉地盪鞦韆。這不可思議的一幕，令我啼笑皆非，趕緊拿出手機 正要拍照存證的當兒，牠卻展翅飛走，留下貓頭鷹仍兀自傻不拉機地吊掛樹幹，老神在在、紋風不動地直視著前方。

居住在香港的次女，看到貓頭鷹毫無作為、孤寂地掛在樹上的電郵照片後，大笑說：「你們買來的貓頭鷹道具做得那麼可愛，一點也不威風，誰怕誰呀！」

又有一天，無意中我自落地窗瞥見，站在院中道旁的老鷹道具，頭上竟然有一隻小鳥歡快地引吭高歌，亳無懼意地呼喚著友伴們，盡情唱了一陣才飛走，而那隻老鷹卻走神似的、不動聲色靜立原處。我不得不嘆服，這些鳥雀精得很，牠們早已分辨出老鷹、貓頭鷹的真假，所謂：道高一尺魔高一丈。可不是，誰怕誰呀！