台灣 是一個環境優美、人傑地靈的地方，那裡的水果種類繁多，不僅好吃，而且價錢便宜，有水果王國之稱，一年四季不同的時段，出產不同的水果。

夏季的水果之中，我喜歡西瓜、荔枝、釋迦，其中龍眼是我的最愛！龍眼又稱桂圓，產期兩個月，每年八月份是盛產期，它味道甘甜，營養價值高，可以補充能量緩解疲勞，滋養肌膚減緩衰老。

美國中部內布拉斯加州 ，是農業、畜牧州，放眼望去，盡是一望無際的草原、養牛牧場、玉米田、毛豆田，相較於其他地方，既沒有好山好水，也沒有繁華的都市，外來的人口很少，華人 也不多。和家鄉相比，不僅精神方面孤單，物資方面更是十分缺乏，中國食物方面，種類非常稀少，龍眼更是妄想。

平時返台，多選擇在冬季的過年期間，因此三十多年沒吃過只有夏季才產的龍眼。

去年第一次在華人開設十年的東方超市看到龍眼，十分高興，價格是一磅六點九九元，在台灣則是一磅二到三元，真是應了紅樓夢裡的黛玉曾說的：「物離鄉貴人離鄉賤」。夢想了多年，為了一償夙願，還是選了兩磅。回家剝開一看，果蒂處是黑的！還有蟲，只有兩、三粒勉強可以入口，感到非常失望。

上個星期去東方超市買菜，又看到了龍眼，雖說去年的經驗給我留下不好的記憶，可是還是有些心動。今年的價格還是六點九九一磅，居高不下，三心二意，考慮再三，決定還是再給自己一個機會吧。

回到家，迫不及待地剝開一粒，果皮厚、硬，果肉稍硬，淡而無味，猶如雞肋，食之無味棄之可惜，真是橘越淮為枳，吃了幾粒，其餘的只有丟到後院，看看松鼠是否有興趣。

離開家鄉時間久了，味覺上的思念是鄉愁之一，想念家鄉的美食之餘，也十分想念家鄉的親人。龍眼、鄉愁，唉！內心深處，思念家鄉的好，等疫情稍緩，還是收拾行李，不如歸去吧！