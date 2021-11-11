五月底，兒子和太太帶我開著房車去露營，這是我第一次房車之旅，也是第一次露營。兒子租的房車裡有兩張雙人床，四扇窗戶，還有爐竈、冰箱、帶淋浴的衛生間、桌子、沙發和很多小櫃子，有一種移動的家的感覺。

我們的第一站是波克莫可州立公園 的露營地。到達後，清新的空氣、泥土的芳香、周圍的綠意，讓我們非常興奮。露營地位於一片森林中，有很多房車，也看到了一些帳篷，還有許多小木屋，很像小型社區。

露營地有公共的衛生間、洗澡間，很方便。每個露營點都有燒烤架，及帶有長凳的桌子，晚上我們在外面燒烤做飯，圍坐在篝火旁聊天，到處可以看到星星點點的篝火，非常靜謐與溫馨。

第二天早上，鳥兒婉轉而動聽的聲音把我們喚醒，拉開窗簾一看，下小雨了。吃過早餐，伴隨著濛濛細雨，我們探索了一條寂靜幽深小路，在樹葉上跳舞的雨點向樹葉傾訴著衷情，掛在花瓣上的雨點更是濃情蜜意，飄落在地上的花瓣給小路鋪上了地毯，散發著讓人心醉的花香，令人心曠神怡。

在這裡的兩天時間，看魚兒游泳 ，聽鳥兒唱歌，欣賞生命的自然，體會大自然的偉大。

我們的第二個露營點是阿隆提格國家海岸公園露營地。這個露營地就在海邊，可以看到沙灘，聽到海浪。這裡沒有樹，但有很多漂亮的開著白色或黃花的仙人掌。露營地離阿隆提格國家海岸公園很近，在這裡的三天，我們每天都去公園玩。

順著又細又軟沙灘，我們先去了沙灘的內海灣一側，內海灣風平浪靜，風景很美，清澈的海水色彩斑斕，流光溢彩。可是當我們走到沙灘的另一側，看到的卻是波浪翻滾的大海，真是兩重天地。有人在海邊垂釣，有人把車停在海邊，零距離享受魅力無限的大海。

我們租了一個獨木舟，划著獨木舟在內海灣蕩漾、漂流。坐在獨木舟上向海底看去，很多的螃蟹、小魚、海螺，還有說不出名字的生物在海裡愉快地游來游去。我們划到很遠的地方並在幾個小島上下船，採海紅、抓螃蟹、挖蛤蜊。我們還把獨木舟划到一個有好多野馬的島附近，近距離觀看悠閒自得吃草、散步的野馬。

晚上來到海邊，躺在沙灘上，聽著海浪的聲音，看著浩瀚的星星，那些眨著眼睛的星星好像在跟我們說悄悄話。我們用手機 軟件找到了幾個星座，也看到了北斗七星，還看到了流星！由於沒有光，海邊的天空更加迷人，更加神秘，更加令人浮想聯翩。

早晨我會去海邊散步，走在被海水吻過的沙灘上，伴隨著溫柔的海風，欣賞像音符一樣跳動的浪花。早晨海邊人很少，但也充滿了生機，自由飛翔的海鷗，快樂覓食的小鳥，疾速爬行的小螃蟹，色彩斑斕、形狀各異的貝殼。我很喜歡貝殼，每每看到貝殼表面的斑紋，總是感嘆要經過多少年的海浪沖刷，才能形成如此美麗的斑紋，它們可能也像樹的年輪一樣，在向人們述說著它們所經歷的風霜雪雨。

幾天的房車露營生活，我第一次體驗了露營在天地之間的神奇，感受了生活在大自然中的清新和寧靜，是一次令人難忘的經歷。