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取名字

陳棣朱

幾位朋友的名字我特別喜歡，像是「秋痕」、「吟香」、「雪艷」，我曾經詢問她們名字的典故？秋痕和吟香都說不知道，只有雪艷告訴我，當時有部叫「雪艷娘」的戲正在演出，父親就那樣給她命了名。她們的名字確實詩意、美妙，想必為她們取名的長輩花了不少心思。我曾經想問父親，為什麼給我取這樣的名字？無奈一直沒有和他有深入的交談，到如今我也不知道答案。

在基督教學校住宿讀書時，為了方便英、美老師們，每位學生都必須取個英文名字。上第一堂英文課時，老師會在黑板寫上很多男女生的名字，都是簡單容易記的，讓學生隨便挑選，有些同學已經有了心儀的名字，老師也欣然接受。當時有一首簡單的英語歌曲，我就告訴老師我喜歡歌中女孩的名字，她笑說：很好。於是這個英文名便跟了我幾十年，有些朋友只記得我的英文名，也許是我的中文名不太好發音吧。

孩子出生時，我為他們的中文名字傷透了腦筋，更更改改，兒子一直都不太滿意。大女兒到北京學中文時，她在語言學院的老師和同學們，都非常喜歡她的中文名字，女兒說在校園裡，大老遠同學都會高喊她的名字，讓她很是驕傲。小女兒說：名字挺好，但是筆畫太多，很難寫呀！

大女兒不時要我為她的美國朋友們取中文名字，對我而言，這是個不小的挑戰，有時我也會請求一些朋友協助。我以英文全名發音為主，選擇有意義的中國文字，大概取三個名字，讓女兒挑選最合適、喜愛的，然後我請書法精美的朋友用宣紙寫好寄去給她，女兒送到當地的裝裱店裱裝，朋友生日時就作為禮物贈送，她說，朋友們都非常驚喜收到這樣別緻的賀禮。

長輩為兒孫取名多是意味深遠，有著期望、祝福、關愛，也許是思念故人、地域，更或有宗教信仰因素等等。我不知道名字對一個人，會真實地產生什麼樣的作用，也或許只是一個代號？

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