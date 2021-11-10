離家不遠處有座人氣頂旺的農夫市場。每周六來自四面八方的農夫，都會為此市集忙個大半天；到此購物的顧客也會起個大早，往往在農夫擺攤時，就絡繹不絶地趕到市場。他們或提著籃子或拉著推車，熙熙攘攘地穿梭於夾道中，行動之快速，好似在說：我們已等了一個星期了，不能再等了。

我也喜歡去那兒買菜，看著各種蔬果長得肥壯圓滿，就會毫不吝嗇地多花幾塊錢，買下想要的東西。「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。」這句李紳作的「憫農」後半首唐詩，母親常在用餐時掛在嘴上，因此自幼我即身體力行，絕不暴殄天物。

每當我來至農夫市場，此警語會瞬間發酵；我以大方消費來回報農夫的辛勤付出。反之，他們亦有情有義地對待我，諸如超額蔬果的贈予，化整為零扣掉零頭的收費，及主動幫我搬運香甜多汁的橘子至車上的善意。

我選擇農產品的方式，通常是識貨不識人。比如說根莖類蔬菜 ，凡遇碩大飽満、光鮮亮麗的深紫洋蔥，我就會挑選幾個帶回家中，或將之加入沙拉，或放入墨西哥 牛肉炸玉米餅裡生吃。入口後，舌尖泛出不辛反甜的快感，真叫人欲罷不能。

那回，經過一個賣深紫洋蔥的攤位，挑了一個巨無霸後，攤主又特意秀我一個四瓣一體的特大號洋蔥，我見它形狀特殊而買下。帶回家後突發奇想，把它掰開分瓣，再將每瓣埋於一口裝有土的大盆裡。平生只種過一次馬鈴薯的我，實不知該對這次大膽嘗試作何期待？

漸漸地，綠色部分向上生長，我好奇地挖出埋在土下的球莖，看不出它有太多的變化，遂又將其埋入土中。後來同一盆中長出四、五根管狀蔥葉，它們不僅愈拔愈高，而且愈長愈壯。我擔心土下的紫洋蔥會過於肥大，唯恐盆外的一條細縫是盆將破裂的預兆，便將洋蔥掘出，以免它為了奪取生存空間而掙破盆子。

這樣埋了再挖，挖了再埋，循環做了幾次，直到葉尖露出花苞，才覺得有個盼頭。等薄薄的奶色苞片脫落，一團團花束露臉綻放笑容，我終於按耐不住，拾起手機 向精於園藝的小姑請示後續步驟。聽完我的簡報後，她不慌不忙地說：「既然花已開了，該是收割洋蔥的時候了，上面綠色部分不用丟棄，可切下當蔥利用。」

我遵循指教，再度破土動工。意外的是，挖出的土下紫洋蔥，非我想像的球形，反像我當初從農夫市場買回的異瓣同體大洋蔥，好一個「有其母必有其子」的真實寫照。

我將每瓣洋蔥切丁，加上細絲火腿肉、些許黃椒和小片的羽衣甘藍，佐以綠蔥炒出一大碗的洋蔥火腿蛋炒藜麥。這健康可口的料理，備受家人青睞，我則對香甜的紫洋蔥丁情有獨鐘，口感之好，讓我嚼在嘴裡，笑在心頭。

親歷了「鋤禾日當午，汗滴禾下土」的辛苦，僅管收成只有紅蔥頭大小的紫洋蔥，我卻興奮莫名。盤中飧裡的深紫洋蔥讓我感受到「自食其力」之真義，那是我在職場奮戰三十餘載從未享受過的滿足。倏然，我對自己說：「我也想當農夫。」