我要說的三隻小貓不是我家的寵物，是女兒的老闆兼朋友。說老闆，因為女兒靠牠們賺零用錢；說朋友，因為對牠們的感情早已超越主雇關係，不相見時會思念會牽掛。

三隻小貓是女兒單簧管老師的愛貓，十年前初相識。約自四年前起，老師每次出外旅遊，就將三隻小貓交由女兒和我照顧十天到一個月不等，一年總要看顧牠們幾回。這樣的關係很像奶媽帶孩子，孩子是別人家的，卻是自己心頭上的一塊肉，照樣寵愛不已。

這兩年，女兒停了單簧管課，不再每周遇到三隻小貓，總要隔三個月或半年才會再次見到牠們；這次因為疫情 ，更是隔了一年半才與牠們再聚首。間隔的時間一拉長，每次重逢前夕，我都會懷疑：這麼久不見，貓還記得我們嗎？

沒想到門一開，群貓就迎向我們，想撒嬌的就撒嬌，想打呼嚕的就打呼嚕，我將這些舉動視為牠們也想念女兒和我，很開心見到我們。你笑我痴也好，笑我自我感覺良好，太過一相情願也罷，我就是喜歡這種小別甜蜜蜜的滋味。

貓咪很愛找我們互動，我們也享受這份「你有我，我有你」的依偎與信賴，我常常故意忘記牠們另有真正的主人。

我們應該也稱得上是貓奴吧？和其他有貓的人家不同，我們沒有貓咪天天在家相陪伴，甚至連什麼時候和再貓咪相見都不確定，只能被動等待機會，再加上老師隨時可以另請他人當貓保母，所以我們和三隻小貓的關係雖然親密，卻十分不穩定，只能將每一次的重聚都視為最後一次相處，好好珍惜。

朋友力勸我自己養貓，從此不必受制於人，隨時都有貓相伴。我一口否決。

說實話，這三隻小貓無貓可取代。回想與牠們初相遇，那時的我非常怕貓，一見到貓害怕到全身起雞皮疙瘩、落荒而逃；是三隻小貓一再釋出善意，化解我的恐慌，我才從懼貓一族慢慢變成愛貓人。這段蛻變無法復刻，陪我一同經歷這過程的三隻小貓，在我心中自有其特殊地位。

在還有機會見到三隻小貓的日子裡，我要把對貓咪的感情全部保留給牠們，只想被牠們俘虜。