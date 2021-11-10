最近公司進駐了一班新的保安人員，清一色的年輕小伙子，除了一個非裔男子其他均是墨裔小伙子，他們主要負責門口的安檢，以及整幢大樓的閉路電視監控。這六、七個年輕人對工作 充滿熱情以及認真，同時以禮待人，很快贏得了整座大樓的員工對他們的認同。有別於之前的保安人員獨來獨往，這幾個小伙子經常買午餐一起吃，看他們之間的友情甚好，在工作上的互動也是氛圍融洽和諧。

公司的保安不時換人，高矮胖瘦、來自不同國家的人，說流利的英語或帶口音的英語，不善言辭或說話滔滔不絕的……，總之各有特色，給我們留下了深刻的印象。

曾經有幾個保安非常肥胖 ，讓我們看著都心生疑慮：當我們需要他們保護時，他們連走一步路都困難，何以出手教訓那些不法之徒？也有一些是上了年紀的保安，曾有一位戴著眼鏡、頭髮花白、又高又瘦的保安人員，看上去文質彬彬，也不禁讓人質疑，他在需要挺身而出時會充當怎樣的角色？不過他們都是由保安公司派來的，我們無權過問。

以前有一個墨西哥小伙子既帥氣又陽光，並且對人總是笑臉相迎，很多同事與他建立了非常好的友誼。而他是一個非常上進的人，透過不斷的進修，最終成功轉行擁有一份不錯的工作，偶爾他也帶著小禮物回來看望我們，是一個非常難得的有心人。

雖然保安人員以男生為主，但偶爾也有女生擔任。我認識一位二十歲出頭的墨裔女保安，是一個活潑開朗愛笑的女孩，每次看到我就大聲向我問好，大家熟絡後也不時聊聊天。

有一次我心情低落，居然被細心的她察覺，她很關切問長問短，說些笑話讓我重展笑顏，她的暖心讓我破涕而笑。勤快的她一邊當全職保安一邊堅持讀書，每天下班後就匆匆去洗手間，將盤著的漂亮長捲髮散開垂下來，再換上簡約的休閒服裝，頓時由一位英姿颯爽的保安變成一個淳樸可愛的鄰家女孩。

可惜不到一年的時間，她未婚先孕，雖然是她和男朋友的計畫之外，但她坦然面對這種改變，果斷辭職兼休學，決定先將孩子平安生下來，再訂下一個目標。她相當喜歡這份工作，但是對於一個孕婦來說，上班需要駝著警棍、對講機、鑰匙、手電筒等一大堆東西，確實不是一件容易的事。

自她辭職後，我非常懷念她爽朗的笑聲，並衷心祝願這個聰明開朗的女孩，在為人母後仍然可以繼續完成她的學業，將來找一份更理想的工作。

每次看到這些保安對每一位進入大樓辦事的客人認真檢查，將一些不能帶進來的東西如小刀、剪刀、打火機等都擋在門外。甚至有一次居然讓他們發現有一個人帶著槍枝闖關，幸好及時發現，與常駐守在大樓的警察 一同將違法者繩之於法，事後我們也不禁捏了一把冷汗，因為如果讓歹徒得以混過安檢後持槍亂射，不知該會釀成多大的悲劇。

每一份工作都有不同的價值，每一個行業的人都值得尊重和信賴。每個曾服務這座大樓的保安都保證著我們的平安，有了他們的盡忠職守，我們得以專心工作無後顧之憂。不管他們曾經工作的時間長短，我們對他們都心存感恩，世界靜好也因有他們的負重前行！