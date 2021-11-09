早上正在洛杉磯的旅館忙著打包，準備當日返回矽谷 。三天的騎行總共爬行了一千六百英尺，再加上六十三英里的長征，的確有點想家了。沒想到收到朵拉的簡訊，她說我們的心中的仙女已經在昨晚逝去，這對我是個青天霹靂的消息。

也不管當時是早晨七點多，我立即打電話給朵拉。她告訴我，稚琴在三個月之前發現了子宮癌，她很少看醫生，也不接受治療，終於在前一天晚上斷了氣。我怒火難消，告訴朵拉，稚琴是一個多麼注重健康養生的人，吃的東西都是有機食品，而且吃素多年；平時教學健康舞蹈，沒有一件事情是做錯的，為何短短的生命就如此逝去？上天如此不公平！

我一邊打包行李，一邊和朵拉問著各式各樣的問題，也想著我們的過去。我和稚琴認識已經是將近二十年的事情了，當時她致力於元極舞，也邀請我參加，我們甚至一同去了中國拜師學藝。十年沒有間斷過的教學，每周至少三至五次，她會編舞，我們各處表演、比賽、得獎。她的「如意太極扇」打得一流，仙氣十足，於是從那個時候我們便叫她仙女。

我們下了班或是周末都聚在一起，常常一起跳舞、吃飯、逛書店。稚琴從來都不說心中的苦，問她時，她只是笑笑讓它過去，難道這就是讓她壓抑出來的癌症 嗎？我們每回出去吃飯她總是說：「我吃菜、妳吃肉！」我這個人對吃也向來不挑剔，有什麼吃什麼，自然垃圾食物也入口不少。為何我還活得好好的，她如此養生卻不在了呢？

認識她十年之後，公司有一個大裁員，她也趁此退休，當時毅然決然就決定搬到德州 去，她所有的舞衣都留給我。我問她為什麼一定要走？這裡有這麼多的朋友，她桃李滿天下，即便沒有朋友也有教練以及學生，為何要去一個陌生的地方？

她的個性是一旦決定了留也留不住的，揮一揮衣袖不帶走一片雲彩，就這麼一走了之。仙女不用手機，也不回E-mail，我從此再也沒有見到她了，一去就是十年。前幾天整理辦公室的時候，還看到我們一起的得獎照片和獎杯，我都不知道要拿這些舊物做何用？憶物思人，沒想到隔周就發生了巨變。

人的生命如此脆弱，即便是飲食健康都注意，也會有突如其來的病症，我心中為她覺得忿忿不平，幾天幾夜都過不去。稚琴，妳在天上可看到我們為妳悲傷？妳是我們心中永遠的仙女，去吧！飛到妳想去的地方，離開這個凡俗塵世。