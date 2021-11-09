我的教室就在校園的邊緣，和學校的大停車場比鄰，由於附近的住屋皆是平房，因此視野遼闊，站在教室門口，就可望見聖蓋博山脈的山脊輪廓。這麼多年來，我有機會目睹遠處山景的變化：時而朦朧蒼茫、若隱若現，時而陽光反映、白雪山石黑白分明，時而青翠蔥蘢、土石黃灰相間。記憶中，山對我有說不出的剪不斷、理還亂的情懷。

我在越南 西貢長大，對生活在平原的孩子來說，山只能從書本、畫報和電影上見到。十七歲那年，為慶祝獎勵我秀才及第（秀才是越南教育部 設立在上大學前必須通過的全國會考），大哥帶我到「頭頓」旅遊。我第一次見識到頭頓的「大山」（Nui Dai-Son）。我從高低重迭的聳翠峰巒，眺望遠處浩瀚的南海。山使我胸懷豁然開朗、有巍然屹立的感覺。

兩年後，父親去世，埋葬在邊和「化安義祠」。義祠對面隔著一號國道是「朱泰山」（Nui Chau-Thoi），朱泰山是一座黃土山丘，山頂有著名的「朱泰寺」，陽光下，由墓地可一覽無遺從山麓到山頂的石階。石級上只有零零落落或坐或躺著幾個乞丐，再回首看看墓穴上的黃土，山更使我倍添哀傷淒涼。

一九七五年，南越淪陷，西貢政權的軍政人員被拘留。大哥被關在越南和柬埔寨邊境 樹林裡的勞改營，不知何時才獲得釋放。我和母親去探望他時，要越過西寧省的「巴滇山」（Nui Ba-Den）。回家的路上，四野風蕭蕭，周圍黑漆漆沒有一戶人家，車燈照著滿是窟窿的泥濘山路，山迴響著背後母親徬徨無助的啜泣聲。

大哥獲釋後，被流放到越南中部的新經濟區，那是一處在「翁山」（Nui Ong）山麓和附近村莊隔著「羅俄河」的荒地。我從西貢搭火車來到順海省，再轉客車，幾經周折才來到新經濟區的渡口。用幾個汽油桶綁在一起當渡船，羅俄河兩岸兩根木樁緊拉著一條粗繩作輔助，過渡時我站在汽油桶上，雙手抓緊繩子，左右手交替慢慢向對岸移動。我瞪著山頂籠罩的黑壓壓暮靄，四周似乎瀰漫著無言的悽楚悲苦。

後來大哥來到美國，我也幸運得以入境，暫住在俄勒岡州大哥的家。受不了寒冷的天氣，我毅然開車越過「錫斯基尤山峰」（Shiskiyou Summit），南下移居洛杉磯。斜陡、狹窄、彎曲的路旁是沒護欄的深淵幽壑，前面的車輛因路面濕漉漉濺起了濛濛水花，車稍微慢下來，後面緊隨的車輛就喇叭狂鳴，當時天空飄著紛紛雪花，這段路真是走得膽戰心驚。穿過了山道峻嶺，前面的高速公路突然轉為平坦寬敞。山似乎考驗著我迎向前路的信心，猶豫躊躇的心境豁然平息。

幾年前母親去世，葬在玫瑰山崗，從墓地可俯覽下面的城市，天際是蔚藍的聖莫尼卡海濱。每天我到學校上課，在柔似蜜大道上就見到它，我常見到一股白煙從那山丘上冒出，也許是工廠的煙囪，它像提醒著我，那裡躺著我至親的人。山是無休止的懷念。