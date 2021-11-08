那一年，我與老妻去土耳其跟團旅遊，女兒好心安排等我們結束後，再一同跟她及男友繼續遊義大利 。從羅馬機場出來，老爸媽依照女兒寫來Email的詳細指示，一步一腳印順利地搭上公共汽車，在市中心站下車，迎面見到來此自助旅行的女兒，一顆擔憂的心終於放下，非常高興沒有將自己弄丟。

當晚吃完義大利餐後，我掏出一百歐元付帳，女兒將事先買到的羅馬三日通卡片（Roma Pass）兩張交給我，說千萬不要弄掉。解釋此卡片價值為三十歐元，可以在三天之內隨意搭乘坐公車及地鐵，並可參觀任意的兩個古蹟，若要多參觀其他景點，也有折扣。

第二天，跟著女兒高高興興去搭地鐵，由於右腳踝受傷，動手術僅四個月，這次外出旅行特別帶上一支登山杖，步行時多少可以幫一點忙。進站使用三日通卡果然方便，順手將老伴的卡片一同放入皮夾內，小心地放在褲子前面有黏帶的口袋內。

上車後並不太擠，一分鐘不到，從別班車進來不少乘客。女兒說只乘一站就要轉車，一個年輕人看到有老人家，立刻從座位上站起來讓位，老伴順勢坐在我右手邊，我心想羅馬的青年還很真有禮貌呢！

車到站停止，我右手拿登山杖正準備起身，前面一位高大面帶笑容的小伙子忽然伸出他的左手捉著我右手臂，往上用力拉，幫助我站起來。我看著這小伙子心想他真客氣，還對他笑一笑，說「Thank you」。老伴跟著我站起來預備下車，似乎有人擠在她與我之間，這也是很正常的，總有人會同時下車的。

我倆快步跟上女兒的腳步轉換另一線地鐵，很順利地到達有名的鬥獸場或稱競技場（Colosseum）。步出地鐵站 ，看到這個從我在青年時代就夢想來到的地方巍然矗立就在眼前，心中有強烈的幸福感，感謝上蒼讓我們在有生之年，能夠親眼見到這個千年建築。

找到入場參觀的隊伍準備排隊，女兒問我要三日通卡以便辦理入場。我順著褲子摸下去，忽然間感到皮夾不在右手口袋裡，整個人呆若木雞，腦門充血，再來就是汗流浹背，糟了！我被扒了。羅馬的扒手世界有名，只能說碰到「可惡好心人」，利用一個帶手杖行動不便老人之危。

老伴這時才有「後見之明」，為什麼在我在地鐵車廂站起來的時候，有個人擋在她前面將我們兩人隔離。這是一個絕佳的兩人小組，第一個人將我的右手捉著用力拉，形成右側半身唱空城計，第二人及時擠在我與內人之間，順著人潮準備下車，皮夾在一秒鐘之間輕易換主人。估計損失兩張三天通卡六十元及百餘歐元，其他證件皆在老妻肚兜裡。金錢損失算是小意思，可恨的是我卻笑容滿面地對著這扒手說謝謝！

中國 自古以來有一個警世通言「慢藏誨盜」，意思是說人們收藏財物不謹慎，容易引起盜賊的壞心而遭偷竊。

自認為我並未慢藏自己的皮夾，只能說羅馬的職業扒手太專業了。聽過有句名言：「明知是危險的地方，卻自願進入，錢財遭盜，那是我自己的錯！」在外旅行，最忌往人多的地方走，地下火車方便快捷，是扒手做案的溫床，只好認了。